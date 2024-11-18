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2026高雄市長人選綠營5搶1 網路民調掀內訌

記者徐白櫻／高雄18日電
有意角逐2026高雄市長的立委許智傑。（記者徐白櫻／攝影）
有意角逐2026高雄市長的立委許智傑。（記者徐白櫻／攝影）

民進黨2026高雄市長人選形成五搶一，開打民調之戰變內訌，有電子媒體9月民調指五人皆輸國民黨立委柯志恩，台灣基進黨近日做網路民調顯示五人中立委許智傑支持度最高，引發立委林岱樺批不科學、立委賴瑞隆更不願回應，綠營基層批特定人士操作。

民進黨高市黨部主委黃文益分析，網路民調限制少、容易被操控，此份民調只有候選人的評價可當參考，讓大家知道哪些事情會讓選民產生好感與共鳴，好玩性質高，不具代表性及參考價值，甚至會誤導選民。

國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩質疑可信度，但任何民調都是一種參考值，她會按照自己的步調走。

基進高雄黨部主委張博洋說，不意外結果會被外界質疑，其實網路民調只是第一步，蒐集年輕族群意見給各陣營調整步調，接下來會進行第二階段的家用電話及手機民調，找出最強、最適合的綠營人選。

基進黨高市黨部12日至14日辦「民進黨2026高雄市長初選網路投票」，36小時有2181人次投票，立委許智傑獲40.9%人支持，立委邱議瑩32.1%、勞動部前部長許銘春12.1%、立委林岱樺7.6%、立委賴瑞隆7.3%，未納入總統府秘書長潘孟安，人選也沒和藍營柯志恩做對比。

許智傑說，可能比較多年輕朋友參與網路投票，會繼續深耕38區。邱議瑩回應，每份民調數字她都尊重，也會列為競選過程很重要的參考數據。賴瑞隆說，努力做事比較重要，沒有評論。許銘春說，各種民調都會納入參考。

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺。（記者徐白櫻／攝影）
有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺。（記者徐白櫻／攝影）

但林岱樺指出，初選是團結整合的過程，科學民調才是真正共識，「各項的科學民調都顯示，市民對岱樺有最高的期待，我有責任團結力量、凝聚高雄共識，贏得勝選」。

「很多朋友收到特定人士催票訊息，民調應是刻意動員結果」，一名綠營支持者說，排名是否等同實際支持度值得商榷，初選日程逼近，類似操作恐會有增無減。

國民黨主席朱立倫昨先後到高雄、屏東出席黨慶活動，被問及是否確定柯志恩參選高市長？朱說，2022年國民黨贏得15縣市，可惜高雄當時沒有贏回來，柯志恩繼續深耕基層，會同基層里長及議員共同為高雄打拚。

民調 國民黨 投票

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