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國民黨財劃法版本鬧雙包 恐掀茶壺風暴

台灣新聞組／台北17日電
財劃法修法引發朝野衝突。圖為財委會13日上演「確認議事錄」大戰。(本報資料照片)
財劃法修法引發朝野衝突。圖為財委會13日上演「確認議事錄」大戰。(本報資料照片)

立院朝野日前為財政收支劃分法修法再次發生激烈衝突，然而，國民黨內對修法方向仍未凝聚共識。目前在立院審查的國民黨版，中央必須釋出5000多億（台幣，下同）給地方，但國民黨智庫又草擬出中央釋放3000多億財源的修正版，卻只有少數人看過。有藍委質疑，這個完全沒找執政縣市、黨團成員溝通過的修正版若真提出，恐先掀起黨內茶壺風暴。

國民黨主席朱立倫昨天表示，這次一定要讓財劃法能夠修正，國民黨態度是開放的，沒有一定堅持要多少，但最重要的中央不能集權又集錢，應把資源下放給地方，才符合地方自治精神。

國民黨立院黨團修法版本鬧雙包，據了解，國民黨團在協商時，並不打算主動拿出所謂3000多億的修正版本，將以5000多億的第一版本為主。但修正版本並未與執政縣市溝通過，智庫拋出修正版時，是企圖將與各縣市協調、溝通的工作交給國民黨團處理。有藍委直言，「我們現在哪有這麼多時間？」

藍委透露，5000多億的修法版本當時是找了14個藍營執政縣市和新竹市等，一起開會所通過的版本，確定此版為各縣市所接受，可是再來的修正版本不論2版、3版未經各縣市了解和討論，根本不清楚詳細內容，因此除第一版本外，2版、3版或以降的版本，風險都很大，「弄出去，搞不好藍營執政縣市會翻掉」。

據藍營人士表示，國民黨團這會期一定會力推財劃法修法，新北、桃園、台中等各縣市長都希望「先求有，再求好」，分配問題後續再說，但他也提醒，如果每個縣市都要拿的比人家多，那就不用玩了。其言下之意，是各縣市也要懂得相互妥協。

也有藍委擔憂，此次修法會引爆藍營內戰，特別是水平分配的問題。現在是國民黨智庫在玩，但他與多數藍委到現在都沒看到修正版本，連台北市長蔣萬安都不知道，新北市長侯友宜也很焦慮，因為修正版本只有智庫有。不管是誰寫的，至少要給立委看過，到時表決是立委要表決，沒有人看過要怎麼凝聚共識來表決？

民眾黨立院黨團針對財劃法修法，亦有提出修法版本，按照民眾黨團版，中央僅釋出2000多億財源。有藍委表示，民眾黨版只有民眾黨立委黃珊珊在堅持，但以他評估，民眾黨充其量只能投自己版本，不會也不能向民進黨靠攏。

該藍委也對這會期通過財劃法修正仍具信心，他說，民眾黨非常想過財劃法，這部分藍白有一致性。國民黨中央也希望財劃法要過，有些縣市首長都有拜託自己縣市的委員要支持；所以可以看到，這次財劃法修法，連有些常躲起來的藍委都願意出來打。

國民黨 侯友宜 民進黨

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