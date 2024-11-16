NCC萬年延任條款 藍白聯手三讀刪了 104項業務恐停擺

立法院會15日在藍白聯手表決下，三讀通過NCC組織法第16條修正案，落實7月三讀通過的刪除NCC「萬年延任條款」。(記者陳正興／攝影)

立法院會15日三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，明定12月1日起施行，7月16日三讀通過的刪除NCC「萬年延任條款」，任期4年且僅能連任一次，不得再任。現任主委翁柏宗將在11月最後一個工作日去職，也失去再獲提名資格，屆時NCC只剩3名委員，無法召開委員會包含打詐條例子法、廣電節目內容裁罰等104項業務，均將一同停擺。運作恐將停擺。

這次的NCC組織法修法被視為「翁柏宗條款」，立院三讀通過修法後，行政院發言人李慧芝表示，立法院超過半年沒有排案審議NCC人事案，行政院表示遺憾。NCC為獨立機關，運作攸關民眾權益，行政院會整體了解7月及15日三讀修正條文的適用範圍及對象，思考是否提出後續方案。

立法院7月中旬三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任，但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院依法請NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務，形同變相阻擋立院三讀修正通過的NCC組織法。

為防止行政院再鑽巧門，民眾黨團及國民黨 團共提修正動議，於NCC組織法第16條現行規定「本法施行日期，由行政院以命令定之」，再增列今年7月中通過的刪除萬年延任條款。藍白立委15日聯手，順利通過修法。

國民黨立委翁曉玲表示，失去誠信、違憲違法的行政院無法讓立法院充分授權，行政院知法玩法，逼著立法院讓每次修法都要修訂明確施行日期，一切都是行政院咎由自取。接下來NCC委員人事案至少需重提1名人選，國民黨團書記長林思銘表示，未見執政黨將NCC人事案排入立法院交通委員會議程，盼執政黨速排入，在野黨不排斥也歡迎排審，會秉持嚴審原則，適當人選國民黨一定會通過，不用預測立場。

民眾黨團總召黃國昌說，NCC主委不可能再提翁柏宗，連消極要件都不具備，難道行政院要浪費立院時間？至於是否要重新把名單送來，應由行政院長卓榮泰回答，其他3名被提名人之前曾獲卓揆點頭背書，是否會拉下臉說要撤回或重新提名，他無法幫卓揆回答。

綠批在野黨只為癱瘓NCC

民進黨 團幹事長吳思瑤說，在野黨戴著有色眼鏡討厭NCC，只為癱瘓NCC，民進黨團反對因人設事修法。NCC業務牽涉民生相關的基地台、手機，NCC新任委員人事案尚未通過立法院審查，行政部門雖然有配套處理，但都不是長久之計，希望朝野立委盡快行使人事同意權。