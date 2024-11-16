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台灣APEC代表林信義會晤布林肯 聚焦台美經濟議題

記者葉卉軒／台北16日電
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，台灣領袖代表林信義（左）與美國國務卿布林肯（右）進行晤談。(中央社)
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，台灣領袖代表林信義（左）與美國國務卿布林肯（右）進行晤談。(中央社)

2024亞太經合會（APEC）領袖周於秘魯利馬登場，台灣領袖代表林信義證實已與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行雙邊會談，聚焦雙邊重要的經濟合作，以及強化夥伴關係、確保區域穩定等議題。林信義透露，後續還有安排與四、五個國家雙邊會談。

美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）也證實，美國國務卿布林肯在秘魯時間14日，已與台灣領袖代表林信義進行雙邊會談。

外交部則聲明，林信義與布林肯就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見。此外，也針對如何確保區域和平穩定等議題交流，整體會談氣氛熱絡。

在與布林肯會談後，林信義接著與APEC未來之聲青年領袖代表對話，會後透露，後續還有安排與四、五個國家做雙邊會談。

同時，APEC雙部長會議也在當地時間14日開幕，行政院政務委員楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。劉鏡清向媒體分享，參與APEC雙部長年會時，有在場邊與布林肯握手互動，「簡單聊了一下，交換一點意見」，由於是在APEC會議場邊互動，所以中方代表們也有看到。

先前預告台灣會尋求在利馬APEC會議期間推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的楊珍妮，則表示趁著會議期間，與絕大部分跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國互動，爭取支持台灣入會，且希望能遵循「奧克蘭三原則」來審視成員入會，不要有政治考量。

APEC 布林肯 國務卿

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