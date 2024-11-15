柯文哲請假找人代理民眾黨主席？ 起訴時間點恐成關鍵

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲黨主席請假期限將在本月29日到期，「代理黨主席」議題再度浮上檯面。知情人士透露，黨內確實有支持柯無限期請假跟推派代理黨主席兩派聲音，但沒有人敢做決定，可能會以拖待變，若柯文哲被起訴，再來討論代理黨主席問題。

今年8月底柯文哲因政治獻金案宣布請假3個月，期限到11月29日。如今柯文哲持續被羈押，若不繼續請假，民眾黨將面臨是否推派代理黨主席的問題。

依據民眾黨黨章第16條規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

針對柯文哲是否繼續請假問題，黨內多數表態支持柯無限期請假，但也有一派聲音認為，應該要盡快推派代理黨主席，領導民眾黨布局2026地方選舉。民眾黨中央委員會將在下周三開會討論。

民眾黨人士透露，相對一開始全黨力挺柯文哲，不願討論代理黨主席問題，隨著柯文哲被延押，態度出現鬆動，部分人士認為不該無限期等待柯文哲被放出來，應該要先推派代理黨主席，但支持等柯文哲放出來後再說的聲音較大，因此，暫時不會推代理黨主席的打算。

知情人士指出，現在有點進退兩難的狀態，柯文哲不在家的期間，沒有敢跳出來做決定，內部研判，即便柯文哲被起訴，恐怕也不會被放出來，起訴的時間點可能會是關鍵，屆時討論代理黨主席會較正當性，黨內反彈的力道也會比較小。