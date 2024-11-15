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藍委王鴻薇點名綠委蘇巧慧丈夫 綁標原民台劇集

記者屈彥辰、張曼蘋、林縉明、侯俐安、董俞佳、李成蔭／台北15日電
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）14日在立法院舉行記者會，質疑原民台標案涉嫌抄襲綁標。（記者曾學仁／攝影）
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）14日在立法院舉行記者會，質疑原民台標案涉嫌抄襲綁標。（記者曾學仁／攝影）

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔昨揭露原住民族電視台一項1億2000萬元（台幣，下同，約368.6萬美元）的藝文勞務採購標案，投標廠商涉嫌抄襲四年前的劇本，有侵權之嫌，也有民進黨人士參與其中。原住民族文化事業基金會聲明全案依法辦理，綁標為不實指控；原住民委員會則表示，已啟動行政調查。

來源：聯合新聞網

王鴻薇表示，原民台今年度藝文勞務採購案「經典迷你劇集—遠洋時代攝製與行銷」預算1.2億，投標廠商沃土影像涉嫌抄襲該台四年前69萬元的「委託製作迷你劇集劇本」；民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思任評審，質疑有綁標之嫌。

陳瑩回擊，何明輝非常認真優秀，王鴻薇不應移花接木、斷章取義；蘇巧慧也強調，兩案各自獨立，她先生參與評審的只有今年的經典迷你劇集，且評審共有六人，她丈夫投最高分的廠商在第一輪就已經被刷掉。

原文會也指出，綁標為不實指控，相關程序皆依照法令規定辦理。原文會表示，69萬「委託製作迷你劇集劇本」採購標的為委託製作劇本，為限制性招標委託辦理，程序無成立採購評選委員會，自無所稱評審名單；1億2000萬之採購案為「經典迷你劇集」標的為攝製與行銷，公告招標文件之採購需求為遠洋漁業為背景，並無指定、限制劇本內容及其創作。

原文會強調，該兩案為不同「獨立」採購案，採購目的、採購程序也不同，更沒有重複採購，更無綁標狀況。至於何明輝曾任立委助理已是12年前陳年往事，且四年前委託製作迷你劇集劇本勞務採購案，時任承辦人也不是他。

原文會釋出聲明後，王鴻薇再提「四問」反擊，既然是「獨立」採購案，為何沃土兩者資料劇本雷同、導演相同，巧到連主角名字都一樣？何明輝擔任過陳瑩助理，立法院人事資料清楚，並無不實。何明輝除擔任今年度標案的召集人以外，四年前的標案，何明輝更在執行單位欄上簽章，「章是亂蓋的嗎？」

原文會並未再度回應，主管機關原民會則表示，10月28日接獲相關訊息後，就組成專案調查小組啟動行政調查，本案仍在採購程序中，後續將協助原民台依法處理。

本報系聯合報則取得今年10月24日原民會文化科官員回應截圖，針對此案，該官員指出本案尚未決標，並透露內部已有調查，並指出，「目前已要求原文會辦理廢標」。

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