掃綠能不法 賴清德籲陳啟昱速到案 藍委：應下令盡快逮人

台南地檢署日前發布通緝陳啓昱，卻選用陳年輕舊照（圖左），引發爭議；經與專案小組討論過後，已變更使用陳啓昱近照（圖右），方便民眾辨識、指認。(記者邵心杰／翻攝)

身兼民進黨 主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會上表示，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱，雖已退出民進黨，但他特別呼籲陳盡速到案說明，期盼也支持司法單位全力逮捕到案；檢察總長邢泰釗表示，陳啟昱應該面對現實，將案情說明清楚。

陳啟昱涉及光電弊案，因未出席本月1日的羈押庭，檢、警、調人員搜尋陳啟昱高雄老家等30多個處所都無所獲，4日發布通緝 ，對於陳究竟人在何處，是否已偷渡出境，檢警調尚未掌握明確方向。

賴總統昨天「呼籲」陳啟昱盡速到案，引發在野立委議論。國民黨立委黃健豪表示，賴清德身為總統，要做的不是「呼籲」，而是「下令」，要求檢調加強偵辦，盡快逮人到案。民眾黨立委林國成表示，期待賴總統是真的有決心，不要欺騙台灣人民，把所有弊案清得乾乾淨淨。

賴總統昨天在民進黨中常會上指出，隨著世界各國提高對2050淨零轉型期待，政府自2016年開始推動能源轉型，近期媒體報導關於綠能 外商公司6年在台灣期間，受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。

賴總統表示，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府絕不寬貸。今年6月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」。他表示，全體黨公職要謹記創黨精神，如果失去這分精神，必然失去人民信任，民進黨也將一無所有。

法官本月1日傳喚陳啓昱未到庭，檢方4日對陳發布通緝，但通緝照片挑選陳啓昱比較年輕的照片，被譏與事實不符」，院、檢作為都留下質疑空間。

基層檢察官表示，聲押陳啓昱是因陳有串證、逃亡之虞，有人認為檢方另應行聲請對陳實施科技監控防逃，不過，既已希望將陳羈押，理所當然不會同時聲請監控。

有檢察官說，聲押駁回、抗告發回，在都會地區的地院、地檢署，都操作得很流暢，桃園地檢署今年7月聲押海基會前董事長鄭文燦、台北地檢署9月聲押民眾黨主席柯文哲，時間程序上都有「接密性」，南部法院可能「警覺性」差一點。

台南地院指出，針對陳啓昱涉犯證券交易法等案件，前經台南地檢署檢察官聲請羈押，是因檢方舉證不足以認定陳犯罪嫌疑重大，因而裁定釋放；後經檢方抗告，台南高分院10月28日發回後，南院即迅速分案，承辦法官也立即訂於10月31日重新召開羈押訊問庭，過程中並無任何延宕、不周之處。