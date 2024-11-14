我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

掃綠能不法 賴清德籲陳啟昱速到案 藍委：應下令盡快逮人

台灣新聞組／台北14日電
台南地檢署日前發布通緝陳啓昱，卻選用陳年輕舊照（圖左），引發爭議；經與專案小組討論過後，已變更使用陳啓昱近照（圖右），方便民眾辨識、指認。(記者邵心杰／翻攝)
台南地檢署日前發布通緝陳啓昱，卻選用陳年輕舊照（圖左），引發爭議；經與專案小組討論過後，已變更使用陳啓昱近照（圖右），方便民眾辨識、指認。(記者邵心杰／翻攝)

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會上表示，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱，雖已退出民進黨，但他特別呼籲陳盡速到案說明，期盼也支持司法單位全力逮捕到案；檢察總長邢泰釗表示，陳啟昱應該面對現實，將案情說明清楚。

陳啟昱涉及光電弊案，因未出席本月1日的羈押庭，檢、警、調人員搜尋陳啟昱高雄老家等30多個處所都無所獲，4日發布通緝，對於陳究竟人在何處，是否已偷渡出境，檢警調尚未掌握明確方向。

賴總統昨天「呼籲」陳啟昱盡速到案，引發在野立委議論。國民黨立委黃健豪表示，賴清德身為總統，要做的不是「呼籲」，而是「下令」，要求檢調加強偵辦，盡快逮人到案。民眾黨立委林國成表示，期待賴總統是真的有決心，不要欺騙台灣人民，把所有弊案清得乾乾淨淨。

賴總統昨天在民進黨中常會上指出，隨著世界各國提高對2050淨零轉型期待，政府自2016年開始推動能源轉型，近期媒體報導關於綠能外商公司6年在台灣期間，受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。

賴總統表示，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府絕不寬貸。今年6月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」。他表示，全體黨公職要謹記創黨精神，如果失去這分精神，必然失去人民信任，民進黨也將一無所有。

法官本月1日傳喚陳啓昱未到庭，檢方4日對陳發布通緝，但通緝照片挑選陳啓昱比較年輕的照片，被譏與事實不符」，院、檢作為都留下質疑空間。

基層檢察官表示，聲押陳啓昱是因陳有串證、逃亡之虞，有人認為檢方另應行聲請對陳實施科技監控防逃，不過，既已希望將陳羈押，理所當然不會同時聲請監控。

有檢察官說，聲押駁回、抗告發回，在都會地區的地院、地檢署，都操作得很流暢，桃園地檢署今年7月聲押海基會前董事長鄭文燦、台北地檢署9月聲押民眾黨主席柯文哲，時間程序上都有「接密性」，南部法院可能「警覺性」差一點。

台南地院指出，針對陳啓昱涉犯證券交易法等案件，前經台南地檢署檢察官聲請羈押，是因檢方舉證不足以認定陳犯罪嫌疑重大，因而裁定釋放；後經檢方抗告，台南高分院10月28日發回後，南院即迅速分案，承辦法官也立即訂於10月31日重新召開羈押訊問庭，過程中並無任何延宕、不周之處。

民進黨 綠能 通緝

上一則

黑白集／綠營織共犯結構 真想抓陳啟昱？

下一則

陸推進團客赴台籲民進黨勿阻撓 陸委會指責任在陸方

延伸閱讀

美前印太司令來訪 賴清德：台灣將持續提升防衛韌性

美前印太司令來訪 賴清德：台灣將持續提升防衛韌性
通緝陳啓昱 「用30年前婚紗照？」議員批離譜質疑放水

通緝陳啓昱 「用30年前婚紗照？」議員批離譜質疑放水
賴清德接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流前進

賴清德接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流前進
新聞評論／台鹽遭掏空 4次函請偵辦 司法檢調集體暗槓

新聞評論／台鹽遭掏空 4次函請偵辦 司法檢調集體暗槓

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中(右一)被拍到與香肩美女比肩而出，但後來證實是烏龍爆料。(圖／王鴻薇辦公室提供)

被拍與陳時中比肩而出 美女醫師原來是她

2024-11-12 11:55

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼