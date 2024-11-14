黃珊珊反藍委版憲訴法 綠按讚 黃國昌強調「團進團出」

國民黨立委翁曉玲提「憲法訴訟法」條文修正草案，民眾黨立委黃珊珊投書表達不支持，民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，黨團依然團進團出。（記者陳正興／攝影）

國民黨 立委翁曉玲提出「憲法訴訟法」修正草案，主張大法官 現有總額為15位，不僅全國律師聯合會號召本周6上街頭抗議，律師出身的民眾黨立委黃珊珊也表達不支持。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，民眾黨團尚未實質討論、形成共識，不過目前依然會「團進團出」。

黃珊珊近日投書法律刊物，直指翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生，如果修法明定大法官現有總額，可能出現導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。此言也牽動在野陣營合作意向。

黃國昌昨受訪表示，每個黨團都有各自的立場，針對憲法訴訟法的修法，民眾黨中央黨部先前有做過民調，而民眾黨團尚未進行實質討論、形成共識，當然個別立委的意見都很重要，還是要等到舉行正式會議，經過討論過後才能有黨團立場。

媒體詢問，黃珊珊是否有事先與黨團討論，黃國昌則說沒有，不過自己不會做任何預測，現階段還是要經過內部開會，大家形成決議才有黨團立場，遵照先前民眾黨主席柯文哲的指示，民眾黨團目前都是團進團出。

黃珊珊受訪時表示，這是她的個人意見，會在民眾黨團提出意見，也會尊重黨團最後做成的決定。

國民黨團書記長林思銘說，對於憲法訴訟法修法，國民黨堅持做對的事情，為了防止少數大法官就決定憲政裁判，重要憲法解釋由少數意見壟斷，對國家法治發展不妥；黃珊珊有其意見，但是藍白會繼續溝通，取得共識，發揮最大能量。

民進黨 團幹事長吳思瑤則說，憲法沒有顏色，非常開心看到黃珊珊彰顯法律人專業與堅持，希望黃珊珊在黨內發揮影響力，與民進黨團站在同一陣線，就專業論專業，站在正義一方，也希望黃國昌能夠起義來歸。