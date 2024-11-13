柯文哲伸鹹豬手？民眾黨：支持當事人申訴

璩美鳳與宣明智公子宣昶有12日出面還原性騒事件，議員游淑慧驚訝說「現在的我，正在地上找眼鏡碎片。」（圖／引用自UDN直播）

媒體人璩美鳳昨天指控民眾黨主席柯文哲性騷擾 ，過去曾經抓起手臂前後撫摸；民眾黨回應，對於璩美鳳在媒體提及的內容，由於柯文哲目前還在羈押禁見中，無從進一步了解，但絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控，應該給雙方各自表達意見的機會。

北市議會京華城調查小組召集人游淑慧表示，她一早看到周刊報導柯文哲摸手事件，她跟某位不喜柯文哲的長輩說：「這也太瞎了，這樣人格毀滅大可不必」。當時這位長輩也回她：「又不是腦袋壞掉，政治人物敢做這種事，不相信。」

游淑慧說，可能有很多人都如同她跟這位長輩一樣，即便堪稱「柯黑的我們」也不相信，柯文哲除了貪財又好色；但她看到友柯的知名企業界人士之子宣明智的兒子、宣捷生技公司創辦人宣昶有陪同璩受訪還原性騒現場，「現在的我正在地上找眼鏡碎片，單純限制了我們的想像，一個政治人物在媒體前高度曝光10年，難道到頭來，大家看到的只是假象嗎？不勝唏噓」。

網紅四叉貓也指柯文哲本就愛虧妹，還提供柯誇讚女記者的影片；影片中女記者為現任新北市議員戴湘儀。戴昨還原表示，只是日常採訪互動，當中不覺得不妥或不舒服，大家不應因柯現在的處境而落井下石。