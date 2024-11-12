控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室中的動作 我驚呆了

媒體人璩美鳳上午公開接受媒體聯訪。(記者毛昱棋／攝影)

媒體人璩美鳳12日指控，民眾黨主席柯文哲性騷擾 ，過去曾經抓起手臂前後撫摸，事後卻未珍惜公開道歉的機會，「腦袋跟作法如此，我們覺得很離譜」，直言柯文哲利用小草的支持，吃定粉絲不敢吭聲而選擇隱忍，這種人如果當上國家領導者，未來就是台灣痛苦的開始。

媒體報導，民眾黨主席柯文哲在總統大選備戰期間，曾經對力促藍白合的資深媒體人璩美鳳性騷擾，直接在內部會議用手指撫摸對方手臂，事後還傳訊息指稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」，還說要聘用擔任國安會副祕書長，「就是錦衣衛的頭目」。

璩美鳳上午接受媒體聯訪，談及柯文哲涉嫌公開性騷擾，她還原最早的時間點是在2022年10月5日，當時還對柯文哲非常敬重，「可是他會在會議室裡面，做出讓全場很驚訝的動作，我們真的也是驚呆了。 」

陪同受訪的宣捷細胞生物製藥公司負責人宣昶有說，當時柯文哲在辦公室內，把璩美鳳的手抓起來前後撫摸，當作當場都沒有人，前後手臂都抓起來撫摸，趴在桌上，滿戀愛的樣子。

璩美鳳指出，柯文哲侵犯他人肢體的空間權，並非領導者該有的想法、態度跟作為，當時大家都在會議室開新聞會議，沒想到面對如此專業的會議，柯文哲的腦袋跟作法是如此，在場的人都覺得很離譜，「這樣的人如果位置坐得愈高，我覺得是愈危險。」

璩美鳳指控，當初大家支持藍白合，她個人也是個小粉絲，柯文哲就是吃定很多小草的支持，認為大家都會把委屈吞下去，好像柯文哲看似位高權重，小草就必須忍氣吞聲，這種心態不可助長，非常不可取也很可怕，「我們從支持他的小草，如今變成如此傷悲。」

璩美鳳說，柯文哲身邊還有很多女性，面對資深媒體人都能夠如此，更何況是年輕一代的小女生，知道這件事情的人也不少，很多人都奉勸忍一下、吞下去就好，但是女性被歧視 的問題，其實會越忍越痛，甚至會有心理病，作為政治人物身邊的女性，一定要勇敢向這種觀念說不。

面對媒體詢問，是否考慮向相關單位舉發，璩美鳳表示，如何爭取應有權益，未來還會深思熟慮，「可能會請教一些長輩先進」，因為自己有給過柯文哲道歉的機會，不過對方好像不懂做人的基本道理。