柯文哲延押不提抗告 藍委解讀：自囚延續政治實力

台北市前副市長黃珊珊11日再度以證人身分接受檢方傳喚。(記者曾原信／攝影)

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲 遭台北地方法院裁定延長羈押兩個月，昨決定不提抗告。民眾黨表示尊重柯決定，再呼籲北檢「有證據就起訴、沒證據就放人」，別再對柯文哲進行人格謀殺。

北院延押裁定，昨天是抗告最後期限，柯文哲律師團表示，「經過與當事人柯文哲討論過後，決定不抗告」。

民眾黨指出，從台北地檢署收押柯文哲，兩個多月以來押人取供，直至此時此刻，仍然提不出明確證據，更不時讓特定媒體放消息，製造輿論企圖操縱風向，北檢從「押人取供」到「押人還取不了供」，最近更是「押到飽」，民眾黨對此嚴厲譴責。

柯文哲決定不抗告，是否有其盤算？民眾黨人士說，抗告與否，尊重當事人決定，不過依照柯文哲的個性，沒有做的事情硬要押人取供，甚至被進行入罪式的人設摧毀，「他的抗壓性很強」，當初先是被羈押兩個月，現在檢方找不到直接證據，媒體還用旁門左道引導，柯文哲大概認為「司法已死」。

該人士也表示，民眾黨期待柯文哲提出抗告，最終還是要尊重本人的決定，單就以柯文哲的個性來說，「沒有做的事情，連抗告都不會抗告」，民眾黨對司法有點失望，但是仍然抱有一絲期待，檢察官有證據就速審速決辦到底，沒有證據就不要再繼續押人取供。

國民黨立委李彥秀認為，柯不抗告主要有三個理由：首先是抗告駁回機率高，其二是可以「自囚」方式延續政治實力，最後在訴訟策略上也是給北檢更大壓力，現僅是暴風雨前的寧靜，兩個月後情勢可能出現變化。

台北地檢署上周五首度以證人身分傳喚民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊，昨二度傳喚黃到案，釐清政治獻金金流，訊問3小時後仍請回。曾找遭收押的台北市議員應曉薇陳情的鼎越開發執行副總張嘉文同樣二次約談後請回。

黃珊珊本月8日首度以證人身分接受廉政署約談，在立法院院會結束後應訊5小時，移送北檢再複訊一小時後請回，當時神態輕鬆自信微笑；昨天黃再度被約談作證，經近3小時訊問後請回，黃面對媒體詢問不發一語，面無表情。

黃珊珊上周首度被約談後，在臉書發文表示自己應檢廉要求以證人身分調查，「對於檢廉所詢內容，為配合偵查不公開原則，恕我無法轉述」，希望檢調能夠盡速查明真相、釐清案件事實。但昨天訊後並未多作說明。

針對民眾黨主席柯文哲涉政治獻金案，民進黨北市議員林延鳳昨質疑，柯文哲任內聘端木正任富邦獨董，依規端木應將分紅利潤 台幣4百多萬元回捐市府或公益單位，但若端木正捐給柯文哲的民眾黨、或他自己的扶輪社，是否涉對價性，要求追回。北市財政局長胡曉嵐透露，檢調11日有來調取資料，都會依法配合調查。

林延鳳昨天在議會財政部 門質詢胡曉嵐，前市府富邦獨董端木正的捐款回捐，3年任內算領了台幣1037萬元，分紅利潤422萬元依照規定必須捐出，之前也有其他議員爆出端木將部分捐給他的扶輪社，財政局有無掌握？

胡曉嵐表示，依照約定及獨董的承諾，必須將捐款明細提供給財政局。議員追問捐到哪裡？有沒有捐給扶輪社？胡僅表示，依照規定獨董必須贈給本府或與公益相關。林延鳳追問，如果端木正捐贈的單位是他自己的扶輪社，是否符合公益單位規定？是否有對價關係？胡表示都有掌握。