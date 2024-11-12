黑白集／封殺陸配參政權 陸委會擅權「弒憲」

民眾黨不分區立委排名第15名的陸配李貞秀。被要求「放棄其他國籍」，才能出任立委。（本報資料照片）

具陸配身分、排名民眾黨不分區立委第15名的李貞秀，因民眾黨「兩年條款」規定，未來可能遞補立委。陸委會卻撈過界，要求她「放棄其他國籍」，才能出任立委。這是繼去年「徐春鶯事件」後，陸委會擅權的另一事例。

不同的是，這次內政部 也加入圍剿，與陸委會砲口一致。民進黨 發言人吳崢則極盡分化，說李貞秀將成「第一個真中國人立委」；民進黨立委沈伯洋還質疑李貞秀，「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」事實上，陸籍人士赴台並不用護照，沈伯洋鬧了大笑話。

「須放棄中國籍才能當立委」，其實是瞎攪蠻纏。根據憲法及兩岸人民關係條例，兩岸定位並非「兩國」。實務上，陸方亦不允許陸籍人士以取得中華民國 國籍為由，放棄其國籍。說穿了，民進黨此舉，就是要封殺陸配參政權。

在徐春鶯、李貞秀之前，已有多位具陸配背景、取得中華民國國籍者參選里長及地方民代，並順利當選就職，民進黨怎都不聞不問？台灣有卅多萬陸配，加上子女家人，人數不下百萬，難道民進黨認為他們連一席立委代表都不配擁有？

民進黨敢如此囂張，當然是因為連續執政。但陸委會、內政部凌駕憲法和兩岸關係法，擅自扮演起大法官逕自釋憲。如此視憲法與法律若無物，其實不是「釋憲」，而是戕害憲法的「弒憲」。（轉載自聯合報）