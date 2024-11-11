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爭議法案打包協商 爛攤子丟給韓國瑜 國會無寧日

記者 鄭媁
立委陳玉珍（右二）強調，「財劃法」已經討論這麼久，若民進黨真心想論，會提出他們版本，而非杯葛議事。（記者季相儒／攝影）
立委陳玉珍（右二）強調，「財劃法」已經討論這麼久，若民進黨真心想論，會提出他們版本，而非杯葛議事。（記者季相儒／攝影）

財劃法上周火速通過初審後，財委會11日將「確認議事錄」，朝野大戰一觸即發。儘管修正財劃法機不可失，但國民黨召委陳玉珍一口氣將朝野22個版本打包送交黨團協商，形同將爛攤子丟給立法院長韓國瑜收拾，未來爭議法案若皆比照辦理，國會恐烽火連天。

財委會上周連三天排審財劃法，目標力拚本會期完成三讀，綠營已做好焦土戰的準備，未料陳玉珍在周三開會後三分鐘，即宣布財劃法修正草案審查完竣送出委員會，綠營錯愕不滿，朝野上演全武行，陳玉珍還宣稱牙被打斷，藍營立委陳永康右膝韌帶斷裂，可謂戰況慘烈。

本屆立院，先前已有國會改革修法爭議，司法及法制委員會經長時間討論，同樣將全數條文保留送協商，有藍營立委事後檢討，點出自家立委版本太多，導致會議時間拖長，難速戰速決；未來面對類似爭議法案，可事先向提案立委溝通，以黨團版本為主，盡量將版本數量降至最低。

雖有國會改革法案的前車之鑑，國民黨團如今在財劃法又重蹈覆轍，本應在委員會逐條討論的條文，全數打包丟給韓國瑜傷腦筋。到了黨團協商環節，再由三黨幹部與行政部門各自表述，沒交集又送院會表決，程序爭議等於重演一次，但國民黨團當真要建立這樣的國會議事慣例？

「委員會中心主義」是國會改革的核心項目之一，過去的「半分忠」、「一分瑩」，藍綠都曾劍走偏鋒；如今又有「三分珍」，且財委會本周要討論離島建設條例，民進黨已揚言要擋下，必有混戰，遑論後續還有公投法、人事同意權等爭議更大的議案。國會沒有寧日，絕非全民之福。

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