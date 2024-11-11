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柯文哲妻曝約談內容 公開10年收入總額 綠疑企圖切割柯

記者林銘翰、洪子凱／台北11日電
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪在臉書表示，現在司法跟輿論把柯文哲說成是一個見錢眼開，收受賄賂的貪汙犯，她不服，她抗議。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪在臉書表示，現在司法跟輿論把柯文哲說成是一個見錢眼開，收受賄賂的貪汙犯，她不服，她抗議。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲持續遭到羈押，柯文哲妻子陳佩琪昨天說，她在今年9月舉行記者會，說明5年間可運用現金，由於當時資料尚未收集完全，現在公布10年間夫妻收入總額，時間點從民國104年（2015年）至民國112年。

檢方上周以證人身分約談陳佩琪，她前天久違在臉書發文表示，最近在整理桌子發現一張幕僚寫的單子，上面記錄柯文哲擔任市長8年，市長特支費700萬（台幣，下同，約21.7萬美元）至800萬元，全部都給員工當績效獎金用，現在卻被說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪汙犯，「這是我被叫去問話所講的部分內容。」

陳佩琪昨天再度在臉書發文，轉貼一段接受媒體訪問的影片，聲稱是今年9月12日舉行記者會的內容，說明民國108年至民國112年的五年間，所有可以運用的現金，也是5年間的存款來源，還要附上一張10年來夫妻的收入總額，抄錄自每年報稅留下的憑據，「當天記者會時尚未收集完全，今天在這裡一併公布。」

根據陳佩琪在留言區公布的數字，分別為「104年735.2963、105年751.5865、106年629.0905、107年772.3163、108年 697.9943、109年 655.5667、110年703.6252、111年909.7749、112年542.3236」，並且特別標註單位為萬元。

陳佩琪還說，當天的約談約在中午12時結束，「檢察官問我有沒想要再說的，我說有我有話要說，他還問我要列入筆錄嗎？ 我說想我要列入，他也答應了，說要幫我寫入，於是有了昨天臉書上前半段我寫的那些話。」

陳佩琪連續兩天發文力挺遭羈押中丈夫，民進黨議員林延鳳認為，此舉動相當可疑，有可能是陳企圖切割柯，營造對柯收賄一事毫無所悉，避免個人及子女轉為被告。

林延鳳指出，這恐是律師給陳佩琪建議，才讓陳不顧偵查不公開及公開串證疑慮，也要為丈夫發聲，而目的恐是利用檯面上的薪資收入，表示她本身對於柯文哲私下恐收受政治獻金或不法金流一事毫不知情，保全其個人與三名子女，可能會被轉為洗錢被告，動機相當可疑。

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