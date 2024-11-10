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禁伐補償讓步 總預算僵局結束 綠委轟政院簽不平等條約

台灣新聞組／台北10日電
民進黨立委認為，行政院針對總預算案會商簽下的共識決議，形同「不平等條約」。行政院長卓榮泰（中）重申，立委審預算不能加預算。(記者陳敬丰／攝影)
民進黨立委認為，行政院針對總預算案會商簽下的共識決議，形同「不平等條約」。行政院長卓榮泰（中）重申，立委審預算不能加預算。(記者陳敬丰／攝影)

預算案爭議多時，在行政院同意就禁伐補償爭議讓步後，8日終於順利在立院交付委員會審查，結束朝野僵局。但據了解，8日民進黨黨團大會上，不只一位綠委發難，質疑行政院堅持了半天，最後禁伐補償議題卻棄守，完全接受了國民黨主張，此例一開，恐讓在野黨食髓知味，更有綠委私下表示，7日在行政院會商簽下的共識決議，形同「不平等條約」。

8日立院院會處理總預算案之前，民進黨團在議場內進行黨團大會，為該日議事做最後確認。據悉，不只一位民進黨立委表達，政院若有意讓步，乾脆一開始就同意禁伐補償追加預算，結果堅持了半天，最終還是大讓步，白忙一場。

綠委說，能理解政院先前堅持不讓步，用意在於不讓在野黨認為，國會多數就能予取予求，但從結果論來看，禁伐補償就是國民黨勝利了；此例一開，難保以後藍白不會有樣學樣。

綠委鍾佳濱則表示，民進黨雖然身為執政黨，但在立法院居少數，本來就要和在野黨有良好的溝通、互動，這回禁伐補償條例爭議，凸顯出的是行政、立法兩院還沒找到良好的互動模式。

另有民進黨立委私下抱怨，過去民進黨完全執政，行政立法溝通運作順暢，如今民進黨在國會淪為少數黨，照理說行政立法溝通互動應該要更緊密，結果卻是相反，例如過去黨團大會，時任行政院副院長鄭文燦常常親自到黨團大會說明、溝通政策，讓執政黨委員清楚知道行政院的態度，現在行政院溝通較少。

該名民進黨立委說，卓榮泰內閣上任後，對於政策態度常常會碰到在野黨挑戰就轉彎，且行政院未事先溝通就讓步，感到傻眼錯愕；就連部分行政官員也狀況外，政策說明會跟執政黨立場不同，讓在野黨有破口可以突破，捍衛政策時感到無力感，不知道為誰而戰？

行政院長卓榮泰昨天表示，行政院一直堅持兩院互動要遵守憲法規定，立委審預算不能加預算，「加上去選票很多，但政府就沒辦法有作為」；另外，訂定任何法律如果要增加政府支出，立法院應該徵詢行政院，錢夠不夠、何時可以完成，並共同找出預算來源。

民進黨 預算 國民黨

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