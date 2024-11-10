新聞眼／賴政府內外失火 該先安內再攘外

賴清德總統。(記者曾吉松／攝影)

賴政府上台後，原本寄望卓榮泰率領內閣強化朝野溝通，結果卓內閣上任以來態度強硬，跟國會一路對撞，不僅在野黨不滿，就連執政黨委員也頗有微詞，賴政府現在應該要做的是先安內再攘外，而不是遇到問題態度就轉彎。

賴清德 總統延續民進黨 執政權，但國會三黨不過半，民進黨失去過去八年完全執政優勢，原本想要藉由以身段柔軟著稱的「大師兄」卓榮泰出任閣揆，擔任政府與在野黨溝通角色，有助於朝野和諧，未料，原本形象溫和的卓榮泰，捍衛政策立場堅定，寸步不讓，朝野氣氛反而更對立。

回顧賴政府上任以來，面對立法院通過國會改革法案，行政院認為窒礙難行，不僅提出覆議案，還聲請大法官釋憲，擺明要跟在野黨對著幹，反而促進在野的國民黨跟民眾黨更團結一氣，嚴格審查總預算 ；面對在野黨進逼，執政團隊節節敗退，最終行政院讓步，同意編列原住民禁伐補償預算。

賴政府對外被在野黨步步進逼，對內則欠缺溝通協商，讓執政黨委員搞不清楚政策方向。身兼民進黨主席的賴總統，優先要做的是強化溝通，整合黨內各派系，團結整個民進黨對外，而不是行政團隊跟執政黨團各做各的，形同陌生人。

賴政府應該記取經驗，優先改善對內溝通不良問題，讓府院黨團能夠團結一心；對外部分，卓榮泰應該重拾過去身段柔軟的特色，回到溝通協商的民主常軌，並且應依法行政，不要等到事情一發不可收拾才急忙轉彎。如果連政策溝通都做不好，如何奢望能夠在執政上有好表現。