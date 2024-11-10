我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

新聞眼／賴政府內外失火 該先安內再攘外

記者 林縉明
賴清德總統。(記者曾吉松／攝影)
賴清德總統。(記者曾吉松／攝影)

賴政府上台後，原本寄望卓榮泰率領內閣強化朝野溝通，結果卓內閣上任以來態度強硬，跟國會一路對撞，不僅在野黨不滿，就連執政黨委員也頗有微詞，賴政府現在應該要做的是先安內再攘外，而不是遇到問題態度就轉彎。

賴清德總統延續民進黨執政權，但國會三黨不過半，民進黨失去過去八年完全執政優勢，原本想要藉由以身段柔軟著稱的「大師兄」卓榮泰出任閣揆，擔任政府與在野黨溝通角色，有助於朝野和諧，未料，原本形象溫和的卓榮泰，捍衛政策立場堅定，寸步不讓，朝野氣氛反而更對立。

回顧賴政府上任以來，面對立法院通過國會改革法案，行政院認為窒礙難行，不僅提出覆議案，還聲請大法官釋憲，擺明要跟在野黨對著幹，反而促進在野的國民黨跟民眾黨更團結一氣，嚴格審查總預算；面對在野黨進逼，執政團隊節節敗退，最終行政院讓步，同意編列原住民禁伐補償預算。

賴政府對外被在野黨步步進逼，對內則欠缺溝通協商，讓執政黨委員搞不清楚政策方向。身兼民進黨主席的賴總統，優先要做的是強化溝通，整合黨內各派系，團結整個民進黨對外，而不是行政團隊跟執政黨團各做各的，形同陌生人。

賴政府應該記取經驗，優先改善對內溝通不良問題，讓府院黨團能夠團結一心；對外部分，卓榮泰應該重拾過去身段柔軟的特色，回到溝通協商的民主常軌，並且應依法行政，不要等到事情一發不可收拾才急忙轉彎。如果連政策溝通都做不好，如何奢望能夠在執政上有好表現。

民進黨 預算 賴清德

上一則

布局2026？賴清德、卓榮泰接力訪宜蘭

下一則

禁伐補償讓步 總預算僵局結束 綠委轟政院簽不平等條約

延伸閱讀

卓：2032檢討中火燃煤機組存廢 盧：全留台中不利國安

卓：2032檢討中火燃煤機組存廢 盧：全留台中不利國安
新聞眼／執政傲慢 中火空白支票要人民再委屈8年

新聞眼／執政傲慢 中火空白支票要人民再委屈8年
總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為

總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為
藍問若川普勝選增「保護費」？ 卓榮泰：國防不排擠其他預算

藍問若川普勝選增「保護費」？ 卓榮泰：國防不排擠其他預算

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
圖為2019年6月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

川普1舉動恐重擊中國經濟 她指不等於傷習近平、綠營該憂怎對抗疑美論

2024-11-07 06:12

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大