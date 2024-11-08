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經長批雲豹炒股 放「輝達買百億度綠電」消息後股價翻倍

記者陳儷方／台北8日電
經濟部長郭智輝暗批雲豹能源炒股， 放輝達買100億度綠電消息後股價翻倍。（記者季相儒／攝影）
經濟部長郭智輝暗批雲豹能源炒股， 放輝達買100億度綠電消息後股價翻倍。（記者季相儒／攝影）

經濟部長郭智輝昨加碼批雲豹能源，他表示，自雲豹6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了一倍，「根據報紙所寫，就是雲豹講的，他講了100億度，所以雲豹股價就漲」，「你認為到底是怎麼判斷，我想大家都可以了解。」

根據6月21日報導，雲豹能源發言人張建偉表示，輝達近期已接觸台灣三大太陽能光電廠，將釋出百億度綠電合約，雲豹能源身為全台最大綠電供應商，不會缺席輝達綠電商機。

雲豹能源6月20日股價152.5元（台幣，下同，約4.76美元），7月22日股價衝高至330元，8月上旬大幅回檔至200元左右，10月底股價已見跌破200元，昨收194.5元。

郭智輝6日表示，經濟部跟雲豹只有一個關係，它是向經濟部登記的公司，但不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西。

雲豹聲明指出，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

針對雲豹聲明澄清不實謠言，郭智輝說，「不實謠言就是很奇怪了，這個有證明，報紙上面登的，他講了這個話讓股價上漲，是不是，大家可以評論。」

輝達 投資 電商

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