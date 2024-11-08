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朝野達3共識 總預算可望付委 肉搏戰才要開始

記者黃婉婷、王千豪、唐筱恬／台北8日電
中央政府總預算遭六度卡關，行政院長卓榮泰（右二）7日邀立法院朝野黨團會商，國民黨團總召傅崐萁（左二）、民眾黨團副總召吳春城（左）、民進黨團總召柯建銘（右）出席。（記者許正宏／攝影）
中央政府總預算遭六度卡關，行政院長卓榮泰（右二）7日邀立法院朝野黨團會商，國民黨團總召傅崐萁（左二）、民眾黨團副總召吳春城（左）、民進黨團總召柯建銘（右）出席。（記者許正宏／攝影）

中央政府總預算遭六度卡關，行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商，最終達成三項決議，今天總預算案第七度在立院叩關，可望付委審查。而針對財劃法修法爭議，政院昨表示，希望能有類似總預算的溝通模式，藍營表達樂見但也呼籲執政黨，不要動輒衝撞打架，造成立委受傷。

明年度中央政府總預算案卡關的原因，包括原住民保留地禁伐補償條例、健保點值以及公糧收購價格方案。為了化解僵局，卓榮泰昨下午2時在行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及相關部會首長陪同下，邀朝野黨團「喝咖啡」；國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘率幹部出席，民眾黨團則由副總召吳春城帶隊出席。

昨天的朝野會商，歷經近兩小時，最終達成三項決議，禁伐補償每公頃6萬元（台幣，下同，約1872美元），行政院同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足6萬元；健保點值0.95目標應在明年6月底前達標；公糧收購價格，政院今年底前提出完整配套方案。

傅崐萁昨與藍白黨團幹部微笑步出會場，秀出卓榮泰及朝野黨團簽署的決議。傅崐萁表示，討論過程非常融洽，卓揆展現高度誠意，所以大家達成共同決議，很高興有比較善意的結果，希望未來立院朝野溝通能更加順暢。吳春城指出，在野黨一直堅持總預算依法編列，很高興行政院拿出誠意、回到正軌。

立法院會今繼續處理總預算案，傅崐萁昨說，國民黨支持總預算付委；民眾黨團副總召吳春城則說，要回去進一步討論。

柯建銘說，昨天各黨氣氛良好，願意善意解決，當然就要付委，也沒有後悔與撤簽空間。

總預算案付委露出曙光，但朝野正為財劃法針鋒相對；對於未來財劃法是否沿用此次溝通模式？行政院發言人李慧芝說，當然希望沿用。

紛擾近兩個月的總預算付委案終於要畫下句點，但朝野預算肉搏戰，恐怕才要上演，在野黨已摩拳擦掌鎖定國防預算、台電增資、政府文宣費用等。賴政府面對美國大選後的變局，到底能否團結對外，挑戰才要開始。

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