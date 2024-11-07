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黑白集／一塊地剝三層皮 陳啟昱撈光抹淨 創綠能發財術

黑白集
涉台鹽綠能弊案陳啟昱落跑，檢方發布通緝。（本資料照片）
涉台鹽綠能弊案陳啟昱落跑，檢方發布通緝。（本資料照片）

台鹽前董座陳啟昱藉發展綠能掏空台鹽台幣11億(約3403萬美元)，卻遭台南地院縱放，潛逃無蹤。即使下落不明，他留下的綠能發財術，仍繼續翻寫新篇。台南市議員爆料，陳啟昱的「漁電共生」案多數都只蓋了上面的光電板，魚塭則被填滿廢棄物，連水都沒有。

陳啟昱是民進黨學運世代出身，以其聰明機巧，當然深諳「一塊土地剝三層皮」的道理。上面一層種電賣電，賺它一回；下面一層收錢讓人堆廢棄物，再賺一回。中間，他又利用不平等合約，讓台鹽賠付包商十倍工程違約金，再掏一筆。這種一本萬利的生意，也只有喪心病狂的人才做得出來，好康一定要吃乾抹淨才罷休！

正因為如此，陳啟昱當然要逃；否則，豈不白白浪費了台南地院贈送的這張逃亡許可證？台灣的司法，「逢綠則寬」，幾乎已成特定法則。最近新竹市長高虹安因詐領台幣11萬(約3400美元)助理費被判7年4個月，助理王郁文涉貪台幣466元被判兩年。依此比例，陳啟昱豈非要判7萬年才足匹配？

陳啟昱當過議員、立委、副市長，一路飛黃騰達；但遇上綠能發財術，他一點也沒浪費機會，大撈特撈。然而，那些一路拔擢他的人如今都別過臉去，假裝沒看到。

台南是個創造奇蹟的城市：議長選舉是錢和子彈齊飛，綠能是貪官和黑商的樂園，心盲的地院則是司法包庇巧門。（轉載自聯合報）

綠能 民進黨

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