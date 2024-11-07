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新聞評論／淘空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

聯合新聞網「重磅快評」
曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋（圖），被賴政府延攬接掌台灣金聯，引來各界議論。（本報資料照片）
曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋（圖），被賴政府延攬接掌台灣金聯，引來各界議論。（本報資料照片）

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來自淘空公司、侵占公款家族的紅頂商人，接掌台灣最大的資產管理公司，率30家行庫操盤不良債權處置。問題人處理問題資產，「弊上加弊」的經營模式才真是有創意。

呂政璋靠蘇治芬上位，一度還自稱是「縣長接班人」。他來自老牌蔬果包裝場家族，自我包裝功夫更是不容小覷。他把家族公司貼上「蔬果界台積電」標籤，農業行銷手法得到蔡政府大力支持。頂新集團因餿油事件退出台灣市場，同時成立「金色大地」接手業務，把呂政璋挖去作門面，和地方政府建立關係，引介農產品外銷大陸市場。他也是在此時和潘孟安結緣。

呂政璋前一分工作是頂新集團金色大地董事長，也是中國大陸寰選(上海)的董事長。今年4月才離職，半年後就能因「年輕創意」榮登台金聯董座，以「金融小白」身分操盤資產250億（台幣，下同，約7.74億美元）的公司。寰選的註冊資本不過250萬美元。

這起人事案引起朝野非議，簡言之，呂政璋「何德何能」？父兄淘空公司1.6億元，老子還侵占農糧署數千萬公款，這還不算中下游廠商數億欠款，以及農業金庫5000萬擔保。雖說罪不及家人，但其弟呂政諺掏空的青松樂活公司，其監察人綠地公司負責人正是呂政璋，兩方還交叉持投，等於是看著親弟掏空公司跑路，未必是無辜者。

此案因呂政諺棄保潛逃，檢方並未偵結起訴。直言之，呂政璋的法律責任尚未釐清，稱其清白言之過早。

金融業人事對人品操守要求標準極高。刑事警察局對金融機構員工舞弊預防對策中，針對「新進人員」要求確實作好身家調查，充分掌握家庭背景、有無前科。台金聯是八成以上公股行庫持股，可以讓一個涉犯掏空侵占經濟案件的人接掌大位，金管會還有什麼理由要求公民營銀行嚴格要求公司治理，以及人員誠信操守？

諷刺的是，呂政璋今年4月底才辭去寰選(上海)公司董事長，這家公司負責大陸與台灣及歐洲的農食貿易。按民進黨對國安高標要求，連續提案修法限制立委赴中等防範中共滲透，呂政璋這種在大陸賺八年紅錢的台商，可以不經安全調查，直接主掌台灣最大資產公股公司，沒有安全疑慮嗎？

台金聯過去數年將不良債權「鍍金」轉售的獲利績效有目共睹。有一天，就算台金聯出面處理呂家青松掏空案涉及十億以上的資產、廠房、設備、債務與銀行呆帳，也不用太意外。畢竟綠友友在疫苗、快篩和雞蛋不斷創新「無本獲利」模式，成功轉戰不良債權市場，點石成金五鬼搬運，指日可待。

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