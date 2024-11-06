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擋人財路突遭撤換？ 施俊吉：拒政院安排新職 我走人

台灣新聞組／台北6日電
前台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換。（本報資料照片）
前台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換。（本報資料照片）

台灣金聯董事長施俊吉懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋家族則爭議百出，民眾黨立院黨團昨表示，不能「信賴者」得永生，要求財政部提專案報告。行政院長卓榮泰表示，施的懷疑不合理，政府人事案均經全盤規畫，不會忘記卸任者勞苦功高，也不許新任者有特權與不法。

台灣金聯今天下午4時召開董事會，10分鐘後舉辦新卸任董事長交接典禮；台灣金聯昨為卸任董事長施俊吉舉辦歡送會，他再度爆料說「行政院今天有致電表示要另外安排工作」，但他已經回絕，交接完畢就退休走人。

「我就跟他說，不用幫我安排，交接完畢我就退休，我走人了…」施俊吉說，昨天就是他上班最後一天，而前天舉行記者會的目的是希望守護雲林北港那塊地不要被賤賣，那塊地在記者會後眾所矚目，「初衷已達成就很高興，我就可以大笑三聲快樂走人了」。他表示，原本就是做研究、讀書、寫文章的人，這些東西可常伴一生，未來會繼續做研究、寫文章。

卓揆是否指派辦公室主任林德訓致電施俊吉安排工作？截至昨晚截稿，行政院未有回應。不過，近來許多國營事業、公股機構董事長對人事案反彈，尤其施俊吉在蔡英文卸任前才因行政院副院長任內表現獲頒一等景星勳章，賴清德總統上任不到半年就拔官、行政院試圖以安排新工作安撫又連哪個新工作都講不出來。

針對呂政璋遭質疑是「賴友友」才得以上位；國民黨立委羅智強質疑，呂政璋和家族成員涉及弊案遭通緝。卓榮泰表示，從過去在行政院或黨務、選舉過程中，沒特別感覺呂政璋和賴總統有什麼特別交情，任用呂政璋前也了解其狀況、徵詢過相關問題，但現有人事法規制度及國家財產使用管理收益、投資等有嚴謹規範，財政部會加強監督，禁止任何事業單位負責人對其他個人或有關係的家族成員有特權與不法。

有關北港工業區土地（萬有紙廠）標售案，卓榮泰表示財政部會加強監督，且政府有嚴謹的人事管理和國家資產處理程序，會雙管並進，當然，若有任何不法，檢調機關要執行。他說，政務人員跟各事業單位負責人更迭是政府全盤考量，對新任者寄予厚望，要求勇於創新，對卸任者也不會忘記任內勞苦功高表現，對於施俊吉的質疑會找機會說明。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，綠營權貴紛紛啃食國家資源，像是禿鷹看到肥肉就急著搶食，只要「信賴」就得分，結果是國家被犧牲。

財政部 退休 賴清德

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