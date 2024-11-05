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交長又改口 台今年國際客800萬人次 立委轟沒達標應負責

記者胡瑞玲／台北5日電
今年1至8月國際客來台人數，僅恢復疫前的六成二水準。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）
今年1至8月國際客來台人數，僅恢復疫前的六成二水準。圖為桃園機場入境旅客。（記者黃仲明／攝影）

今年國際觀光客來台人數僅達疫情前的六成二水準，交通部長陳世凱坦言，天災、日幣貶值衝擊來台旅客人數，已啟動各項加碼活動，盼年底達到1000萬國際客目標。立委批評，觀光署不該再用天災當理由，改口務實可達標750萬人次，若無法達標應負政治責任。

根據交通部報告，今年1至8月來台旅客人次較去年同期成長三成，但疫情前的2019年1至8月，來台國際客總共近800萬人次，今年1至8月國際客496萬人次，僅恢復疫前的六成二水準。觀光署表示，今年來台遊客第一季表現良好，回復疫前七成水準，但4月起受天災、地緣政治、主力客源國日幣貶值等因素，衝擊來台人次。

民進黨立委李昆澤認為，觀光署不該再用天災當理由，應積極向行政院爭取經費推廣行銷；國民黨立委王鴻薇批評，交通部原定千萬來台國際客目標，事後卻改口為750萬可務實達標，昨天備質詢時又說年底有機會破800萬人次，若達不到應負起政治責任。

交通部長陳世凱表示，要找出並增加台灣有哪些亮點可讓世界看得到，目前觀光署與各縣市都在討論，並加強社群媒體、網紅行銷。今年來台國際客目標仍是1000萬人次，先前說的750萬是今年底務實、有把握可達到的目標，目前已破620萬人次，估年底有機會超過800萬人次。

另外，2024 ITF台北國際旅展昨落幕，四天吸引36萬多人入場，較去年成長5.8%，其中第三天人次創近九年來單日進場人次最高峰，信用卡刷卡滿額禮兌換總金額達到1.5億元台幣（約470萬美元），較去年成長15%，另外，旅展也帶動國旅熱潮，多家飯店銷售業績突破上億元台幣。

對於來台國際客人數僅恢復疫情前的六成二，一家參展的台北飯店業者表示，國際客來台主要都到首都台北，但疫後業績仍少了一半，國內外民眾消費、旅遊型態及習慣都在改變，過去主攻實體行銷，現在轉換網路推廣。

觀光 疫情 社群媒體

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