柯文哲傳在市長室收1500萬台幣賄款 民眾黨嗆有證據就起訴

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出台北市前市長柯文哲 收錢地點曝光，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，北檢有證據就起訴，沒證據就放人，而非台鹽綠能 董事長陳啟昱落跑，柯文哲就押好押滿押到飽，這樣子的司法雙標，只會讓人民對司法「信賴」破產 。

媒體報導，柯文哲涉京華城案遭延押至明年1月，裁定理由直指過去曾在市長室收受1500萬（台幣，下同，約47萬美元）現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。

吳怡萱稍早透過文字回應，鏡周刊的內容越來越光怪陸離，無的放矢、牽扯無辜，還想把洩密責任推給被告方，到頭來就是台北地檢署的豬隊友，檢媒一體繼續有恃無恐地「偵查全公開」，每個星期不斷編造故事、東拼西湊，想要看能否幫北檢湊出起訴書。

吳怡萱強調，台北地檢署有證據就起訴，沒證據就放人，不要押人取供，搞到現在「陳啟昱落跑，柯文哲押好押滿押到飽」的荒謬局面，這樣的司法雙標只會讓人民對司法「信賴」破產。

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，「如果真如鏡檢所講，就請北檢現在起訴」，按照媒體刊登的內容，直接寫起訴書就好，包括拿1500萬到市長辦公室，如此荒謬的劇情，講話都要負責任，「現在就可以起訴，請問還在等什麼。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，有關鏡周刊的報導，完全羞辱過去在台北市戮力從公的公務人員與議員，甚至是台北地檢署，「現在是北檢寫不出的起訴書，要由鏡檢幫忙寫嗎？」而如此荒腔走板、捏造的事實，其實已經在侵害人權，這樣的媒體十分惡質。

陳智菡也強調，民眾黨要提出強力譴責，「市長室是辦公的地方，請不要再羞辱柯文哲」，甚至是用這種抹黑、未經事實、捏造的事實，羞辱所有戮力從公的公務人員。