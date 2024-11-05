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京華城等案洩密傳聞不斷 立委嗆刪偵查不公開教育預算

台灣新聞組／台北5日電
國民黨立委吳宗憲（前排右）與民眾黨立委張啓楷（前排右二）昨天赴台北地檢署考察偵查不公開實務作業執行情形，並在應訊者通行路徑聽取法警解說。記者侯永全／攝影
國民黨立委吳宗憲（前排右）與民眾黨立委張啓楷（前排右二）昨天赴台北地檢署考察偵查不公開實務作業執行情形，並在應訊者通行路徑聽取法警解說。記者侯永全／攝影

檢方偵辦民眾黨主席柯文哲所涉京華城等案，洩密傳聞不斷。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲、民眾黨立委張啓楷昨至台北地檢署，考察有關「偵查不公開」作業情況。張啓楷說，法務部若不能改善「偵查全都露」亂象，將大幅刪減有關偵查不公開的教育預算

對於民進黨質疑公然干預司法個案，吳宗憲說，昨天全程都有錄音、錄影，絕無討論任何偵辦中個案。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，偵查不公開淪為「偵查亂公開」，嚴重衝擊台灣的司法公信力，不知道民進黨在反對什麼，難道他們可以化身檢方發言人，立法院就不能考察進行監督？

吳、張二人昨天上午約9時20分抵達北檢，法務部次長黃適卓、北檢檢察長王俊力親自接待，先前往五樓會議室進行簡報，再視察檢察官辦公室及囚車道，進行座談及交換意見，直到中午結束。

「有一些委員自己偷懶不想來，然後就先把你上色，說你這個叫做干涉司法個案。」 吳宗憲在視察前指出，執政黨不要動不動就用上色、扣帽子的壞習慣，公務考察會有相關紀錄，都會上網公開，「我檢察官幹了20年，這邊的人我太熟了，個案需要公開考察來干涉嗎？」

張啓楷則說，偵查不公開被破壞不是只有柯文哲案，只是柯案太嚴重了，連檢察總長邢泰釗都痛心疾首下令要查；檢察司還有一億多元教育預算，要用來貫徹、強調偵查不公開政策，若法務部無法做好偵查不公開，以維持法治基礎，該筆預算將遭大幅刪減。

檢廉偵辦京華城案圖利、行收賄證據併同調查，昨以證人身分傳喚柯文哲聲稱以選舉補助款購買商辦大樓的大樓原承租人桂焌傑，以及台北市前都發局長黃一平等共四人作證，訊後全數請回。

至於柯文哲請假黨主席三個月，但被羈押兩個月後又遭延押，代理黨主席議題浮上檯面。黃國昌昨說，柯文哲還在請假中，現在黨公職最重要的事情，就是把各自工作做好。

柯文哲 預算 民進黨

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