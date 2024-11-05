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綠委阻撓、藍委拖延 台財劃法闖關爆激烈拉扯 多人掛彩

台灣新聞組／台北5日電
立法院財委會4日審查財劃法修正草案，朝野爆發肢體衝突。（記者賴昭穎／攝影）
立法院財委會4日審查財劃法修正草案，朝野爆發肢體衝突。（記者賴昭穎／攝影）

立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委挑燈夜戰，國民黨籍輪值召委陳玉珍挾人數優勢，意圖闖關，引爆激烈肢體衝突，不少立委掛彩。財委會明天將邀集地方政府財主官員續審，預料將再引發朝野激烈對立。

財委會昨天歷經漫長的一天，從上午開始，民進黨立委就透過會議詢問、程序問題等方式，技術性阻撓法案進入逐條審議，一整天下來，朝野立委有將近70人次上台發言，各自表達贊成和反對修正財劃法的立場。陳玉珍在傍晚宣布休息，僅表示吃完晚餐後再開會，引發在場的民進黨立委不滿，埋下雙方衝突的引信。

由於民進黨立委擔心國民黨「偷襲」，被迫只能留在議場等陳玉珍重返議場主持會議。陳玉珍直到將近晚間八時才重返議場，並要求已經離開議場的行政官員回來備詢，在場的民進黨立委要求陳玉珍宣布開會，但當時現場國民黨立委人數少於民進黨立委，陳玉珍因此技術性拖延開會時間，直到多名國民黨立委返回議場，陳玉珍才宣布開會，並試圖宣讀相關條文，引爆民進黨立委不滿，並搶奪陳玉珍手上的資料。

現場國民黨立委見狀，立刻上前協助陳玉珍，雙方爆發財委會罕見的拉扯衝突，陳玉珍則拿著麥克風宣讀部分條文，但民進黨立委怒批宣讀無效，並質疑陳玉珍沒有誠信，在一陣混亂中，陳玉珍再度宣布休息，直到晚上十時卅分在回到議場，宣布明天繼續開會。

針對議事衝突，國民黨表示，立法院不是「比大聲競賽」，請民進黨拿出作為專業立委的態度。國民黨並批評，賴清德總統任閣揆時曾表明，要盡速修正財劃法，民進黨立委在財委會荒腔走板地阻擋議事、阻礙地方發展，賴清德難道不用出來發聲？

民進黨 國民黨 賴清德

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