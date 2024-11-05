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綠營茶壺風暴 台灣金聯前董座施俊吉：擋人財路遭撤職

台灣新聞組／台北5日電
行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，4日他舉行記者會表示，懷疑去職原因是擋人財路。（記者朱漢崙／攝影）
行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，4日他舉行記者會表示，懷疑去職原因是擋人財路。（記者朱漢崙／攝影）

行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，昨天他舉行記者會表示，合理懷疑去職是因擋人財路。外界指施的人事與雲林縣北港工業區土地（萬有紙廠）處理問題有關，施俊吉說：「擔心去職後國家資產被賤賣。」

本報系聯合報報導，除施俊吉無預警遭換，卸任前兩天高分貝砲轟人事安排，不滿之情溢於言表，他喊話政府「希望之後不要羅織我的罪名。」昨天台灣中油新任董事長交接典禮，卸任董事長李順欽以拒絕出席表達「沉默的抗議」。一天內連兩起國營事業或公股事業機構董事長對人事案反彈，是近年新政府布局人事罕見的情況。

雲林縣農業處前處長呂政璋接任台灣金聯董事長，外界除關注他與賴清德總統的交情，也認為與雲林縣前縣長、前立委蘇治芬有關。施俊吉昨天舉行記者會後，蘇治芬隨即發四點聲明回擊，「如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉」，並稱選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道。

談到被撤換始末，施俊吉指出，上周一財政部次長阮清華通知他公文已發出去了，實際是上月25日就發給合庫，因為他是合庫法人代表，變更法人代表等於換董事長。施俊吉說，他的任期還有2年，自己69歲，比他年長的大有人在，向阮詢問原因，「但他（阮清華）也說不出道理。」施俊吉說，董事長要調動，是行政院以上決定的，「我不會去為難決定不是他作的人。」

施俊吉指出，原萬有紙廠的債權複雜，台灣金聯2005年購入部分債權後，經過十多年整理，包括他4年前上任後，拆除了66棟頹敗的廠房和78公尺高的巨大煙囪，才使廠區重生開發利用，該案2023年10月17日首次標售，底價33.8億元（台幣，下同，約1.03億美元）。

施俊吉說，當時正適逢大選，時任立委的現任民進黨中常委蘇治芬集結民眾舉行協調會，發表該案為甲種工業區開發，恐會造成環境汙染的言論，要求變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶願投標，但選民不理性反應加上地方勢力干擾，企業退卻最後流標。

第二次標售時間在今年7月12日，台灣金聯改成工業區和住宅區土地可合併或分別投標，但出價僅13.08億元，嚴重偏離市場行情流標。他強調，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，為保護國家物業價值，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價，從中牟取私利，但他也擔心去職後國家資產被賤賣。

他表示，聯絡財政部說明此案後，沒有再向行政院、總統府聯絡過，「我從不走後門」。對於市價行情是否超過20億元？施俊吉未證實，但表示，這一塊地原本底價33.8億元，不見得第二次標售就會直接把價格降至8折，「這樣應該算有回答這個問題。」

台北中國時報報導，國公營事業近來掀起高層人事大搬風，藍委認為，背後可能有派系鬥爭問題，「點燃民進黨茶壺風暴」。賴清德總統近期標榜肅貪查弊，其中是否有弊案，應查個清楚。

國民黨立委葉元之說，看到曾任行政院副院長的施俊吉跟蘇治芬公開互罵，顯然此人事案背後「水很深」，恐涉及民進黨派系糾紛。藍委王鴻薇認為，呂政璋完全沒有金融經驗，他的家族還造成農業金庫龐大呆帳，這樣的人事安排引起金融圈議論紛紛，如今施俊吉站出來說自己「擋人財路才被撤換」，還質疑蘇治芬介入，驗證公股行庫不但有酬庸問題，還為特定人士撤換人事案，「民進黨可以這樣吃人夠夠？」

台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，外界認為與雲林縣前...
台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，外界認為與雲林縣前縣長、前立委蘇治芬（圖）有關。（本報資料照片）

民進黨 賴清德 財政部

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