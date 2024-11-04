加拿大派網路專家駐台 深化資訊安全共抗中國

加拿大 政府為深化與台灣政府在網路安全的合作，派遣了一名網路專員進駐設立在台北的辦事處。有專家表示，渥太華當局已認知台灣是抵抗中國的灘頭堡，不能讓中國併吞台灣。

根據加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）今天的報導，渥太華派遣的網路專員將與台灣政府在打擊電腦駭客和虛假資訊方面合作，以更好因應中國威脅。

對加拿大和台灣來說，中國都是最大的網路攻擊威脅。負責加國網路安全情報的加拿大通訊安全機構（CSE）上週公布一份新報告，將中國視為「加拿大頭號網路間諜威脅」。

環球郵報指出，加拿大與台灣沒有正式外交關係，歷來在涉及台灣政治、國安等問題的合作都非常謹慎，因此這次渥太華派網路專員進駐台北辦事處亦非常低調，未有任何官方宣布。渥太華的立場是：既不支持也不挑戰北京關於台灣是中國「不可分割的一部分」的說法。

今年1月，渥太華悄悄派遣官員前往台北，研究台灣總統立委大選中來自中國的假訊息操作方式及台灣的因應之道，官員就其調查結果向渥太華和台北撰寫了報告。

加拿大全球事務部指出，已向印太地區的5個城市派遣了網路專員，除了台北外，還有坎培拉、首爾、新加坡和東京。

全球事務部發言人麥克勞德（Charlotte MacLeod）表示：「依據印太戰略，加拿大致力加強其安全夥伴的關係並使其多樣化，並建立其網路外交，特別是在外國干涉、國家支持的虛假資訊、網路安全和犯罪活動變得日益嚴重的情況下。」

曾擔任加拿大總理國安顧問和安全情報局局長的費丹（Richard Fadden）於9月率領一支由前加拿大安全及國防官員組成的隊伍訪問台灣，此等國安級別的交流規模是前所未有。

費丹認為，渥太華愈來愈意識到，如果北京成功吞併台灣，只會讓中國更囂張，因此渥太華會採取積極務實但低調的做法來支持台灣。

環球郵報引用加拿大全球事務部的數據稱，加拿大向台灣出口的軍事物資和技術去年增加至3260萬加幣（約新台幣7億4000萬元），這些物資及技術需要聯邦政府 的明確批准與許可才能出貨。這是自1990年渥太華開始發布軍品出口數據以來的最高紀錄。

報導還提到台灣在供應鏈 的技術，對於加拿大也至關重要。

因此加拿大聯邦政府和卑詩省政府去年11月宣布資助台泥集團旗下鋰離子電池公司能元科技，在大溫哥華地區楓樹嶺（Maple Ridge）設立鋰離子電池先進製造工廠，打造全球電池零組件供應鏈中心，鞏固加拿大在關鍵礦物供應鏈的地位。