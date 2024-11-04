我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

總統選舉和Fed會議在即 道指下跌257點

加拿大派網路專家駐台 深化資訊安全共抗中國

中央社／溫哥華4日專電

加拿大政府為深化與台灣政府在網路安全的合作，派遣了一名網路專員進駐設立在台北的辦事處。有專家表示，渥太華當局已認知台灣是抵抗中國的灘頭堡，不能讓中國併吞台灣。

根據加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）今天的報導，渥太華派遣的網路專員將與台灣政府在打擊電腦駭客和虛假資訊方面合作，以更好因應中國威脅。

對加拿大和台灣來說，中國都是最大的網路攻擊威脅。負責加國網路安全情報的加拿大通訊安全機構（CSE）上週公布一份新報告，將中國視為「加拿大頭號網路間諜威脅」。

環球郵報指出，加拿大與台灣沒有正式外交關係，歷來在涉及台灣政治、國安等問題的合作都非常謹慎，因此這次渥太華派網路專員進駐台北辦事處亦非常低調，未有任何官方宣布。渥太華的立場是：既不支持也不挑戰北京關於台灣是中國「不可分割的一部分」的說法。

今年1月，渥太華悄悄派遣官員前往台北，研究台灣總統立委大選中來自中國的假訊息操作方式及台灣的因應之道，官員就其調查結果向渥太華和台北撰寫了報告。

加拿大全球事務部指出，已向印太地區的5個城市派遣了網路專員，除了台北外，還有坎培拉、首爾、新加坡和東京。

全球事務部發言人麥克勞德（Charlotte MacLeod）表示：「依據印太戰略，加拿大致力加強其安全夥伴的關係並使其多樣化，並建立其網路外交，特別是在外國干涉、國家支持的虛假資訊、網路安全和犯罪活動變得日益嚴重的情況下。」

曾擔任加拿大總理國安顧問和安全情報局局長的費丹（Richard Fadden）於9月率領一支由前加拿大安全及國防官員組成的隊伍訪問台灣，此等國安級別的交流規模是前所未有。

費丹認為，渥太華愈來愈意識到，如果北京成功吞併台灣，只會讓中國更囂張，因此渥太華會採取積極務實但低調的做法來支持台灣。

環球郵報引用加拿大全球事務部的數據稱，加拿大向台灣出口的軍事物資和技術去年增加至3260萬加幣（約新台幣7億4000萬元），這些物資及技術需要聯邦政府的明確批准與許可才能出貨。這是自1990年渥太華開始發布軍品出口數據以來的最高紀錄。

報導還提到台灣在供應鏈的技術，對於加拿大也至關重要。

因此加拿大聯邦政府和卑詩省政府去年11月宣布資助台泥集團旗下鋰離子電池公司能元科技，在大溫哥華地區楓樹嶺（Maple Ridge）設立鋰離子電池先進製造工廠，打造全球電池零組件供應鏈中心，鞏固加拿大在關鍵礦物供應鏈的地位。

加拿大 供應鏈 聯邦政府

上一則

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

延伸閱讀

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對
真的便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家勸退

真的便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家勸退
向高處攀（四）

向高處攀（四）
加拿大港口工人無限期罷工 貨櫃處理能力大減4成

加拿大港口工人無限期罷工 貨櫃處理能力大減4成

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案

獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜