我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

黑白集╱拔管院長與賴選之人 恐淪新亂源

黑白集
賴清德總統已核示請大法官謝銘洋（圖）代理司法院院長職務。（本報資料照片）
賴清德總統已核示請大法官謝銘洋（圖）代理司法院院長職務。（本報資料照片）

司法院首度出現沒院長的窘境，賴清德總統欽點由謝銘洋大法官代理。消息一出，謝銘洋便遭挖出曾連署「拔管」、在太陽花學運時表示「台大沒有把馬英九教好」等鮮明政治站隊過往。

曾經，大法官地位崇高，解釋憲法一槌定音。然而，自前總統蔡英文獨攬大權，滿堂盡皆「蔡選之人」後，憲法守護者淪為執政守護者，司法獨立蕩然無存，人民對於大法官的評價江河日下。

尤其，「蔡選之人」近半任期屆滿，仍然拚著最後表忠，對廢死、國會改革等爭議案做成憲法裁判。但最新民調顯示八成民眾不認同大法官實質廢死判決，逾六成民意支持提高釋憲門檻。憲法判決激起民憤，大法官也難逃民意判決。

大法官們為執政黨賣命，甚至遭批「都姓黨」。當憲法法庭淪為民進黨附隨組織，賴清德指定誰來代理司法院長，其實無關宏旨，只不過是在捍衛綠色威權體制時，「拔管代理院長」似乎比較能控制場面罷了。

至於目前仍待立院審查的七名新大法官「賴選之人」，竟有六人主張廢死，更不乏早早政治站隊，甚至甘為綠營急先鋒者。事實上，新任大法官審查卡關，主因就是多人政治站隊黑歷史，人民怎可能信服其憲法裁判？只要大法官自甘淪為台灣新亂源，憲法法庭化身為民進黨的附隨刑堂，也不意外了。(轉載自聯合報)

大法官 賴清德 民進黨

上一則

法官無視即時抗告空窗長達9天 難逃縱放質疑

下一則

藍委：民進黨思想審查藝人 賴清德真的認同嗎？

延伸閱讀

京華城案柯文哲延押2個月 在野批賴清德整肅異己

京華城案柯文哲延押2個月 在野批賴清德整肅異己
卓榮泰反對修財劃法 藍委：別讓賴清德變賴皮鬼

卓榮泰反對修財劃法 藍委：別讓賴清德變賴皮鬼
「團結最大公約數」 賴清德：中華民國論述要持續下去

「團結最大公約數」 賴清德：中華民國論述要持續下去
冷眼集／賴清德想靠攏中華民國 先從遵憲做起

冷眼集／賴清德想靠攏中華民國 先從遵憲做起

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元