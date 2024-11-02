我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

卓榮泰反對修財劃法 藍委：別讓賴清德變賴皮鬼

記者屈彥辰、王千豪／台北2日電
行政院長卓榮泰多次表示現行財政收支劃分法是最好的版本，不支持修法。國民黨立委李彥秀（圖）表示，賴清德總統過去支持修法，她呼籲執政黨不要讓賴總統成為自打嘴巴的「賴皮鬼」。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰多次表示現行財政收支劃分法是最好的版本，不支持修法。國民黨立委李彥秀（圖）表示，賴清德總統過去支持修法，她呼籲執政黨不要讓賴總統成為自打嘴巴的「賴皮鬼」。（本報資料照片）

立法院財委會下周排審財劃法相關修法草案，行政院長卓榮泰昨表態反對修法，他表示，現行財劃法行之多年，「大家執行起來是最有把握的」，八年來中央對地方一般性補助預算增加2000億（台幣，下同，約62.6億美元）以上。國民黨立委李彥秀則說，賴清德過去支持修法，執政黨不要讓賴總統成為「賴皮鬼」。

卓榮泰表示，地方一般補助型的預算，在這八年來增加2000億元以上，且地方的財政收支賸餘，過去八年從賸餘41億元到達463億元，改善十倍以上。

卓揆強調，現行財劃法行之多年，就垂直跟水平分配來說，大家執行起來最有把握。很多社會支出、福利支出不能中斷，若有共同理念，進行有效溝通，還是會在中央、地方合作模式下，找到更好的方式。

國民黨立委李彥秀表示，修正財劃法是落實憲法對於「地方自治」的保障，精進財源分配的制度化，避免地方建設淪為中央政府的禁臠，民進黨消極抵抗，以拖待變，就是要護航賴總統備戰2026年，到地方狂撒錢，綁樁腳。

李彥秀強調，國民黨新版本將「中央擴大統籌分配稅款」由5777億元調降為3208億元後，中央、地方的財政劃分由現行七五比二五，調整為六比四，這是最理想的「黃金比例」，各縣市可以依據人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，因地制宜進行更長遠的建設規畫與社會福利。

李彥秀說，賴清德過去支持修正財劃法，「不要讓2012年的賴清德，瞧不起2024年的賴總統，更不要讓賴總統成為自打嘴巴的賴皮鬼」。

賴清德 國民黨 預算

上一則

菲律賓綠電輸台？ 郭智輝：每度若超過4元就不買

下一則

名校生教體操猥褻5童 還拍不雅照存手機 新竹狼師起訴

延伸閱讀

不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫

不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫
卓榮泰救低薪 政府帶頭 約聘雇月薪最低31449元

卓榮泰救低薪 政府帶頭 約聘雇月薪最低31449元
不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫

不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫
2030能源配比目標 卓榮泰：綠電3成、燃煤燃氣7成

2030能源配比目標 卓榮泰：綠電3成、燃煤燃氣7成

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了