京華城案柯文哲延押2個月 在野批賴清德整肅異己

台北地檢署偵辦京華城案，檢方1日以柯文哲（中）仍有串滅證及逃亡之虞聲請延押，法官裁定再羈押禁見兩個月，圖為柯在法警戒護下步上囚車。（記者陳正興／攝影）

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨聲請延押民眾黨主席柯文哲 ，台北地院上午提解柯文哲出庭，柯否認圖利威京集團主席沈慶京，更否認收賄；但因柯文哲隨行秘書許芷瑜通緝 在案，法官認定柯有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見至明年1月4日。

民眾黨批評，柯文哲收押禁見近兩個月，至今檢方提不出足夠證據起訴柯，反倒以A案辦B案，配合媒體辦案讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾介入司法。民眾黨與柯文哲妻子陳佩琪都支持辯護律師團，依法為柯提出抗告。國民黨立委王鴻薇也聲援柯文哲，表示檢方沒有一刀畢命的證據，難免被外界質疑要繼續押人取供。

民眾黨昨批評，賴清德 總統說一套做一套，掃黑肅貪實為整肅異己，賴總統打臉2008年的立委賴清德，當年賴清德在扁案發生時曾說「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義押人取供」，對比現今賴政府對柯文哲的作法，有近六成民意認為賴清德「雙標」。

涉入台鹽綠能公司光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱，因拘提不到恐遭通緝。民眾黨立委黃國昌在臉書表示，不可能逃的民眾黨主席柯文哲遭裁定延長羈押，真正落跑的，是民進黨自家權貴陳啟昱，賴清德政府已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。

柯文哲延押庭自昨早9時30分到12時結束，兩個半小時內檢、辯攻防不斷，檢方說明柯仍然有羈押禁見必要性；但柯律師則主張，已沒有再延押必要，庭後柯先在候審室等待，下午獲知延押，由囚車載返台北看守所。

法官審查認為，柯文哲經訊問後，依目前卷證資料，除涉犯貪汙治罪條例最重本刑五年以上的圖利罪、犯罪嫌疑重大外，再依卷內事證，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實有待繼續偵查予以釐清。

裁定指出，關於審查刑事訴訟法羈押要件，柯文哲已符合有事實足認有湮滅證據、勾串共犯證人之虞，以及柯所犯為重刑之罪，柯有逃亡或勾串證人之虞，羈押原因還是繼續存在。

柯文哲在羈押庭開庭時，約有數十名「小草」聚集法院外聲援，台北市警察局中正一分局派16名警力戒備、維護法院安全；小草們高舉「押人取供」、「賴政府極權，天怒人怨」、「沒證據就放人」等牌子，大聲抗議司法不公。

檢察官為鞏固柯文哲涉及圖利京華城事證，昨天再指揮廉政署約談台北市政府前都發局專委、台北市建築管理工程處副處長王金棠多人作證，陸續移送地檢署複訊後獲請回。

檢廉調查，柯文哲涉圖利威京集團並疑收受賄賂。北檢也認定，柯文哲利用實質影響力圖利沈慶京至少200億元台幣（約6.3億美元），使得承攬開發案的鼎越公司獲得20%容積獎勵率，不法利得高達111億元台幣，為保全日後追繳，檢方向台北地方法院聲請扣京華城土地獲准，鼎越不服提抗告，台灣高等法院撤銷發回更裁，扣押程序救濟尚未確定。