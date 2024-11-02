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中火環評過關 如何減排沒說 中市擬提行政訴訟

台灣新聞組／綜合2日電
台電中火二期燃氣環評過關，爭議未隨之停止。環境部昨開記者會，宣示監督減汙減排，台中市政府研擬提出行政訴訟反制。圖為環團在中火二期環評大會當天場外抗議。（本報資料照片）
台電中火二期燃氣環評過關，爭議未隨之停止。環境部昨開記者會，宣示監督減汙減排，台中市政府研擬提出行政訴訟反制。圖為環團在中火二期環評大會當天場外抗議。（本報資料照片）

台電台中火力電廠二期新增燃氣機組日前通過環評，台中市長盧秀燕痛批環境部護航汙染、失職，應該降格；環保局長陳宏益昨天強調，中央的環評結論有瑕疵，等於開了空白支票，不排除提起行政訴訟。

卓榮泰：中火空汙比過去降七成

針對盧秀燕的批評，環境部昨天也開記者會澄清，強調環境部的立場就是嚴格監督，也呼籲應尊重環評委員審查，指環評專業不容踐踏；行政院長卓榮泰也緩頰說，中火空汙排放比過去降低七成，新的燃氣機組商轉後，舊的燃煤機組只會備用，中火造成的生活不便可逐年改善。

針對環境部宣示會監督中火減汙、減排，盧秀燕昨天表示，雖然晚了，總算聽見中部人的聲音。她說，環境部在環評審查就應把關，為環境和人民健康把關，才叫環境保護部，中火新增機組汙染、碳排量都會增加，審查時就應該要求提出如何減排，可是都沒有，中部人非常憤怒，經過兩天，環境部總算聽見了，靜待環境部的解決方案。

盧秀燕：增四燃氣要拆四燃煤

盧秀燕說，現在中火已經是全國最大電廠，中火二期再增加四部機組，變成世界最大碳排量汙染的火力電廠，要中部人承受太不公平。

盧秀燕說，照理說，環評審查就該把關，一期環評共識是增二部燃氣機組拆二部燃煤機組，二期要新增四部燃氣，最起碼要拆不能少於四部燃煤機組，環境部至少要比照辦理，不要降低標準，一代不如一代。當初考量國家電力需要，才同意「增一拆一」，中部人都在看環境部、賴政府如何淨零改善，提出讓台灣環境更好，保護人民政策的方案。

環境部長彭啓明表示，增氣減煤是國人共識，環境部將嚴格監督台電，台電也承諾「由煤轉氣」，把燃煤機組慢慢拆掉並改成燃氣機組，預計空汙會減少四成，溫室氣體排放量也會減少三成；且中火的排放量只占台中空汙一小部分，還有許多固定或移動汙染源，都需要中央、地方政府一起合作。

彭啓明說，環境部要維護環評委員專業，台中也有環評委員，應尊重環評委員審查，專業不容踐踏，他也尊重盧秀燕是為市民發聲。

卓榮泰說，環評問題首先尊重環評委員、專家意見，政府責任在於如何讓新的燃氣機組在迅速有效管控下順利商轉，取代現有燃煤機組，舊的燃煤機組只會備用，不會常態使用。

卓榮泰表示，中火空汙排放量今年1萬1000噸，2027年應該可以降到8300噸，到了四部燃氣機組商轉後，更可以降到5000噸以下。

經濟部曾承諾「增一拆一」，環評案過關是否代表跳票？經濟部長郭智輝表示，有的是先拆後建，有的是邊拆邊建，問題是如何把碳降下來，換了天然氣之後，整體碳會降很多，四座燃氣機組就是非常大的減碳，這不是跳票，而是蓋了之後，量夠了就拆掉。郭強調，新設四座燃氣機組就是非常大的減碳，盧秀燕應該很清楚。

中火燃氣二期計畫爭議 製表／趙容萱、洪敬浤、生活文教中心
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盧秀燕 減碳 支票

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