賴政府中火「增4只拆2」 趙少康：掩護缺電窘境

台電中火為推動二期新建四部燃氣機組，承諾拆除二部燃煤機組，日前通過環評，但爭議未解。台中市長盧秀燕 更槓上中央，痛批環境部護航。對比中火一期燃氣計畫，前總統蔡英文 任內承諾「增二氣拆二煤」，現任賴總統「增四只拆二」，莫非蔡總統任內可以，賴總統不行？

國民黨台中立委羅廷瑋昨批評，環境部不顧民眾健康，不為健康環境卻為汙染護航，乾脆改名「護航汙染部」。他表示，台電要做到「增氣就要減煤」，且要增一拆一，前總統蔡英文時期的承諾，被賴清德政府時期的環境部打槍。台中人承受30多年空汙，機組不減反增，新建六座燃氣機組（一期兩座、二期四座）卻僅拆除四座燃煤機組，會變成12座火力機組在台中，五根煙囪變六根煙囪，「民進黨 是多恨台中人？」

曾任環保署長的趙少康則說，中火成為全球最大的火力發電廠，這只是為掩護台灣缺電窘境。他說，未來剩下的六部燃煤機組會當緊急備援，但在民進黨倉促廢核下，台灣一天到晚跳電缺電，加上未來發展半導體、AI產業高耗電，簡直時時需要緊急備援，代表中部人要隨時準備「用肺發電」。

中火坐擁10部燃煤機組，去年總發電量為289億度，占台電總發電量1成2，對於國內穩定供電扮演重要角色，不過近10年來，原本藍天白雲的中台灣，也因為中火五根大煙囪而「變臉」，盧秀燕首任市長就靠力抗中火汙染的「空氣票」贏得民心。

中火二期規畫新建四部燃氣機組，總裝置容量相當於再蓋一座中火，中台灣對於空汙早已深惡痛絕，當中火一期「二氣換二煤」更新設備，中火二期卻是「四氣換二煤」，姑且不論剩下的六部燃煤機組轉為緊急備用，擺在眼前的總發電機組就變成12座，「不減反增」叫中部人情何以堪？

賴政府大談淨零轉型、國家安全等考量，讓中火成為「六氣發電、六煤緊備」的電廠，但別忘了中台灣700萬人，對空汙的感受是最真實的，當初盧秀燕能用「空氣換新」來吸票，2026、2028大選接力登場，賴政府擋得住「空氣賭爛票」嗎？