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劉德華在台唱「中國人」 王義川：演唱會非常中國的設計

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」。(台灣映藝提供)
民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」。(台灣映藝提供)

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，一開場就向台灣歌迷們說，「11年了，我想你呀」，演唱會也演唱熱門歌曲之一「中國人」。民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」，有網友回應，「拜託不要亂帶風向，一直以來他都會唱」。

劉德華在台開唱，接連演唱「沒有人可以像你」、「笨小孩」，接著他問全場，「想我嗎？」歌迷齊聲喊「想！」，台下尖叫聲不斷。

王義川則在Threads分享了劉德華在小巨蛋唱「中國人」的片段，並寫道：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」

民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，...
民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」。（取材自threads）

貼文一出後，網友正反留言都有，有網友說，「仔細看佈景是簡體字欸，整體規格像是央視春晚」、「他的歌曲那麼多，故意選這首中國人」。但也有網友指出，「拜託不懂不要亂帶風向，一直以來他都會唱，也是其中經典的一首好嗎？」、「我只是想看偶像唱歌表演而已，你們也太政治化了吧」、「這首去唱歌都會有人點唱欸」、「這首歌很紅啊，表示你根本不關心華仔」。

不只王義川，民進黨立委也批評劉德華是媚共藝人，演唱會不值得看上一眼。但在陸委會主委邱垂正公開表示，劉德華經查無傷害台灣言論，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台後，王定宇隨即改口，轉趨低調表示，「他們國家的事情，我們尊重」。

劉德華

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