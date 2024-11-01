鄭文燦涉貪案審判長請長假 白委疑政治介入司法

海基會前董事長鄭文燦被控貪汙收賄案。（本報資料照片）

桃園市前市長鄭文燦 涉貪案，傳出合議庭審判長請病假至退休 ，民眾黨立委張啓楷今天質疑，這是把燙手山芋往外丟，是否有政治黑手介入司法，逃避溝通不能解決問題，呼籲桃園地方法院出面把事情講清楚。

鄭文燦先前捲入貪汙弊案，桃園地方法院昨天開準備程序庭，並且由受命法官單獨訊問，近期卻傳出承審的合議庭審判長請假到退休，矚目案件審判長法官異動，引起桃園地院內部不滿，甚至在法官論壇發文砲轟。

對此，張啓楷表示，這是把燙手山芋往外丟，是否有政治黑手介入司法，還是政治力實在太大，連法官要如何審案子、判案子都非常為難。

張啓楷也質疑，「司法的公正性和專業性到哪裡去了？」現在連桃園地方法院的基層都已經炸鍋，紛紛要求院長和刑事庭的庭長趕快出面解決問題，可是都被已讀不回，只好到法官論壇留話。

張啓楷強調，逃避溝通不能解決問題，本案具有高度政治敏感性，而且被告有11人，到時候要傳訊被告和證人，本身就很龐雜，加上卷宗很大，呼籲桃園地方法院出面講清楚，包括有無政治力介入、後續怎麼處理，真的讓審判長請假一年，未來還有誰能夠接手。