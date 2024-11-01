我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

鄭文燦涉貪案審判長請長假 白委疑政治介入司法

記者林銘翰／台北1日電
海基會前董事長鄭文燦被控貪汙收賄案。（本報資料照片）
海基會前董事長鄭文燦被控貪汙收賄案。（本報資料照片）

桃園市前市長鄭文燦涉貪案，傳出合議庭審判長請病假至退休，民眾黨立委張啓楷今天質疑，這是把燙手山芋往外丟，是否有政治黑手介入司法，逃避溝通不能解決問題，呼籲桃園地方法院出面把事情講清楚。

鄭文燦先前捲入貪汙弊案，桃園地方法院昨天開準備程序庭，並且由受命法官單獨訊問，近期卻傳出承審的合議庭審判長請假到退休，矚目案件審判長法官異動，引起桃園地院內部不滿，甚至在法官論壇發文砲轟。

對此，張啓楷表示，這是把燙手山芋往外丟，是否有政治黑手介入司法，還是政治力實在太大，連法官要如何審案子、判案子都非常為難。

張啓楷也質疑，「司法的公正性和專業性到哪裡去了？」現在連桃園地方法院的基層都已經炸鍋，紛紛要求院長和刑事庭的庭長趕快出面解決問題，可是都被已讀不回，只好到法官論壇留話。

張啓楷強調，逃避溝通不能解決問題，本案具有高度政治敏感性，而且被告有11人，到時候要傳訊被告和證人，本身就很龐雜，加上卷宗很大，呼籲桃園地方法院出面講清楚，包括有無政治力介入、後續怎麼處理，真的讓審判長請假一年，未來還有誰能夠接手。

退休 鄭文燦

上一則

24樓豪宅陽台快被強颱吹走 住戶「人肉拔河」險被吹倒

下一則

中火二期環評過關 盧秀燕批環境部護航 縱容汙染該降格

延伸閱讀

政治介入司法？鄭文燦案審判長請假到退休 桃院急澄清

政治介入司法？鄭文燦案審判長請假到退休 桃院急澄清
鄭文燦涉貪 廖家3人當庭承認行賄500萬 盼減刑

鄭文燦涉貪 廖家3人當庭承認行賄500萬 盼減刑
黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 台經濟部長表態了

黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 台經濟部長表態了
柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案

柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸