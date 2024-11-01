藍闢國會新戰場 財劃法下周闖關拚本會期完成修法

立法院財政委員會11月4日、6日、7日續審財劃法修正草案。圖為藍綠立委日前討論修法。（本報資料照片）

朝野釋憲大戰暫告落幕後，國民黨 主席朱立倫把油門踩到底，再開新戰場。立法院財政委員會下周一連三天排審「財政收支劃分法」，力拚初審通過。黨中央和黨團已完成內部溝通，將國民黨版略作調整，要全速闖關；民進黨 團則將反對國民黨團主張，拒絕將中央擴大統籌分配稅款大幅降低，中央、地方搶錢大戰正式開打。

國會改革法案幾乎被宣告違憲，國民黨在國會另闢戰場。財劃法目前累計共計22案，但尚無行政院版，歷經公聽會、詢答與廣泛討論，財委會國民黨籍召委陳玉珍下周將繼續排案審查，朱立倫先前已下軍令，要求本會期一定要完成三讀。

現行中央、地方的財政劃分比例為七比三，國民黨版已略作調整，朝把餅做大方向，將中央擴大統籌分配稅款，從原主張的5000多億元（台幣，下同）降為3000多億元，約回到六比四。

陳玉珍預告，排了三天議程，都可以充分討論，尊重也歡迎朝野立委表達意見。

黨內人士表示，智庫本周已與黨團完成內部溝通，將黨團版略作調整，雖然有的縣市仍不甚滿意，但絕對會比現況多一些，朱立倫一直希望推進法案進度，解決「富中央、窮地方」的困境，最終版本是共識決，希望共體時艱，讓財劃法更貼近實際需求。

至於調整後的版本，黨內人士表示，顧慮到立委各有提案，下周會先走完初審程序，再進入院會協商期，暫時不會掀牌。由於預算 會期，後續還有國營事業、前瞻特別預算及明年度總預算案要處理，按時程推估，下周必須力拚讓草案送出委員會，一個月冷凍期滿，才有機會在休會前完成三讀。

藍營日前質疑賴清德總統曾在台南市長任內表態地方財政結構不佳，升任行政院長後也允諾提出財劃法政院版草案，如今綠營執政擋修法，根本就是昨是今非。對此，民進黨財政委員會召委郭國文表示，一個法很久沒修不代表有修的急迫性，而是很久沒修才更須仔細謹慎地評估修法。

郭國文說，藍白修財劃法一直沒有回答一個簡單的問題，那就是地方需要多少錢？要這些錢要做什麼？正因為藍白也沒有答案，所以到底要是分配5500億元還是3000億元，才會不斷變動。去年統計地方財政預算的缺口雖然為500億元，但預算執行的結果卻是還有剩餘，代表目前的預算已經大於地方政府可以消化的量。