增氣未減煤 中火環評爭議中過關 環團批減碳開倒車

中火二期環評會議舉行，多個環團呼籲退回台中火力發電廠增氣減煤計畫，規模也要減半。(記者林伯東／攝影)

環境部昨天審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，儘管環團、地方民代提出多項質疑，包括機組規模不減反增，2032年前總空汙排放量並未減少等，全案在爭議聲中仍通過環評審查。

根據立法院「中火以氣換煤」主決議，為加速推動台中電廠新燃氣機組計畫及天然氣 接收站計畫，台中電廠十部燃煤機組提前11年，於2035年全部除役。六部燃煤機組不拆除轉備用，且2032年前總空汙排放量並未減少。

台電表示，備用機組是應對國安和天災的預備措施，留六部燃煤機組有其必要；台電董事長曾文生補充，中火也是台中市減量最大的固定汙染源，保證未來空汙放量一定會優於環評空汙容許值。

本案最後在開發單位承諾補充天然氣儲槽安全設置規畫，以及依據台中電廠一、二期及中佳發電廠的啟用情境，呈現各情境燃煤減量規畫，以及空氣汙染物、溫室氣體減量情形等，經環委討論後決議通過。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，中火二期在嚴重爭議聲中一次過關，是主政者暴力的結果，不僅是台灣環評史上黑暗的一天，也是台灣追求氣候民主的國殤。

爭好氣聯盟、彰化環境保護聯盟及監督施政聯盟共同回應指出，中火二期燃氣環評在兩個月內火速通過初審和環評大會，創下台灣史上最快通過環評的開發案，更堪稱史上最誇張的環評特快車，中火環說書問題重重，許多疑點至今都無法交代清楚。

台中市長盧秀燕指派副市長黃國榮出席，要求中火「增一氣至少減一煤」，歷經四小時會議環評通過。黃國榮說，中市府並不反對增建燃氣機組替換燃煤，但經濟部前部長王美花於中火一期計畫時承諾，每新增建一部燃氣機組、就會拆除一部燃煤機組，但二期卻增建四部燃氣機組、結果只拆除兩部燃煤機組。

台中市環保局長陳宏益會後說，環評結果只有增氣沒有減煤，這是中部民眾最不樂見的，中火減汙、空品改善將遙遙無期；環評結論要求中火減汙，但沒有具體減量承諾，等於是開「空白支票 」。中部環團質疑，中火假藉「以氣代煤，行擴廠之實」，燃氣機組還是有碳排，是減碳 開倒車，環團沒辦法接受。

環評委員表示，台電應有諸多考量才預備這麼多燃煤備用機組，但目前各界互信不足，台電應建立緊急備用啟動的程序，以及要提出儲氣槽安全評估等。

國民黨昨天表示，對於環評的決定感到失望與憤怒，也證明民進黨的能源政策完全失敗，不但無力滿足企業綠電需求，用火力發電補足急躁廢核的電力缺口，更是台灣環保倒退、與世界能源發展，以及降低溫室氣體排放的趨勢背道而馳。