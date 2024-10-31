未出席中火環評 「藍營一姐」盧秀燕保留王牌 但有民意考驗

環評審查會中，民間團體代表一度因為發言時間爆發口角。(記者林伯東／攝影)

台電中火二期燃氣機組環評30日通過，中部環團會前喊話台中市長盧秀燕 ，「主帥親征」力擋中火擴廠。盧未出席改派副市長到場，固然避免讓環評大會政治化，也保留「最後王牌」，但前有國民黨 基隆市長謝國樑出席四接環評，盧的選擇也得接受民意考驗。

盧秀燕多次因為中火空汙、燃煤槓上中央，多次掀起「中火大戰」，也爭取到中火實質減煤、空品改善的政績。盧昨天沒站上第一線，一方面避免模糊焦點，把減碳 、能源問題政治化，也符合她「不談政治」，專注市政的風格。

但另一方面，盧被看好是藍營未來總統人選，她曾多次表達對空汙、能源等議題立場，但這場環評與過去的中央、地方大戰不同，盧若到場爭取「增一氣拆一煤」，恐擔心未來會被綠營貼上擋燃氣、缺電的標籤，因此改派副市長與環保局長出席。

不過，同屬藍營的基隆市長謝國樑，去年7月他則是代表市民親自出席台電協和電廠四接環評專案小組會議，謝到場表示，基隆市府已做出廢止四接開發同意函的決定，呼籲環評委員尊重地方政府的決定，當時則是獲得不少掌聲。