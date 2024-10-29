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黑白集／批故宮蘭千山館寄存不公 涉詐綠委作賊喊捉賊

黑白集
故宮去年引爆的「蘭千山館」文物風波才和平落幕將續留故宮，近日又遭民進黨立委盯上，宣稱故宮的決定「造成社會不公」；圖為故宮。(本報資料照片)
故宮去年引爆的「蘭千山館」文物風波才和平落幕將續留故宮，近日又遭民進黨立委盯上，宣稱故宮的決定「造成社會不公」；圖為故宮。(本報資料照片)

寄存故宮超過半世紀、含括多件國寶的板橋林家「蘭千山館」文物，兩年前突遇變故，遭故宮通知「不再接受寄存」。經各界努力，終讓這批文物續存故宮。近日民進黨立委林宜瑾竟又盯上此案，宣稱故宮的決定「造成社會不公」。

「蘭千山館」文物之所以特別，除包括褚遂良、懷素等大家名作，也是首件民間文物寄存故宮案例。名為寄存，實則是無償借展，對公眾或學術研究均極具價值。正因如此，故宮先前不接受寄存決定才會引發爭議；當時民眾在「公共政策平台」發起連署，迫使故宮不得不收回成命。

林宜瑾重提此案，理由荒謬絕倫。她以「台北車站置物櫃」租借費為對比，稱「寄存故宮幾乎免費」；又質疑相關文物不是每件都這麼有價值，「憑什麼要全民為私人保管成本埋單」？簡言之，就是想把「蘭千山館」文物逐出故宮，或迫使板橋林家捐贈了事。

這並非林宜瑾首次盯上故宮。今年5月，她要求故宮說明「本土化」與「去中國化」，還建議故宮放下「中華文化本位優越感」，思考「如何成為台灣人的故宮」。身為「務實台獨工作者」賴總統子弟兵，林宜瑾是為故宮好還是為毀故宮，表露無遺。

諷刺的是，林宜瑾高喊故宮不公，卻忘了自己剛因涉詐助理費遭檢調搜索。作賊喊捉賊，大概就是如此吧！

故宮 民進黨

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