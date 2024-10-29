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新聞眼／憲法法庭「限縮立法權」判決荒謬 國會改革大倒退

記者 林河名
憲法法庭25日宣判國會改革法部分違憲（記者潘俊宏／攝影）
憲法法庭25日宣判國會改革法部分違憲（記者潘俊宏／攝影）

憲法法庭針對國會改革修法作出判決後，在野黨及學者批評聲不斷；被譽為「國會活字典」的立法院秘書長周萬來昨稱憲法法庭「過大限縮立法權」，可謂直指問題核心。從民進黨立委驚覺立法院已無權邀請總統國情報告，更能看出憲法判決的荒謬。

藍白主導的國會改革修法，過程中確有紛擾，但是對於立法院邀請總統國情報告的程序進行及官員答詢避重就輕、故意隱匿、反質詢，還有立委調查權與聽證權的不足，都有更詳細及完整規定，堪稱瑕不掩瑜，但這些修法內容多數卻被大法官宣告違憲。憲法判決一出，立法院諸多職權運作不但重回原點，甚至退到連民進黨立委都匪夷所思的地步。

總統國情報告即是最明顯例子。該規定源於憲法增修條文第四條「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，但因規定極簡，近年在立法院職權行使法有了具體運作設計，藍白此次再「加料」增修「總統應依序即時回答」等條文，成了綠營聲請釋憲重要爭點之一。

憲法法庭判決直指憲法增修條文「僅賦予立法院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無至立法院為國情報告之憲法義務」，因而立法院職權行使法關於立院邀請總統國情報告之規定，對總統並無憲法上的拘束力。

大法官從源頭否定立法院可主動邀請總統國情報告，但憲法增修條文的原始規定，不論從文義解釋或論理解釋，都不能排除「立法院得邀請總統國情報告」情況，大法官完全否定立法院「有權邀請」的憲法判決內容，迥異於一般人的認知，豈不荒謬？

民進黨立委鍾佳濱認為，關於總統國情報告「總統府、立法院雙方都能表示」，這個觀點符合外界向來認知，但在這次憲法法庭判決中，卻已被大法官否定。鍾佳濱不斷跳針與周萬來爭辯，直指立院有權邀請總統國情報告，周也只能無奈表示「已經違憲了」。鍾佳濱若想追究，恐怕該找大法官理論。

正如民眾黨立委黃國昌所說，大法官這次宣告違憲的範圍，不是只有修正後的條文，連修正前的條文、賴清德總統當立委時通過的立法院職權行使法第十五條之二第一項，立法院經過立委提議、邀請總統國情報告「都被綠色大法官宣告違憲」。

總統國情報告的憲法規定，憲法法庭宣判後變得面目全非，但這只是冰山一角，被閹割的國會調查權、被宣告違憲的藐視國會罪，不僅讓民眾期待的國會改革落空，甚至大退步，更是最荒謬之處。若連綠營立委都覺訝異，還不速謀補救？

大法官 民進黨 賴清德

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