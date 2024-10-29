立院秘書長：大法官過大限縮立法權 立院可拒總統國情報告

針對憲法法庭判決，立法院秘書長周萬來28日表示，大法官「過大限縮立法權」。(記者邱德祥／攝影)

憲法法庭對國會改革修法判決大部分違憲後，立法院司委會昨天邀請立法院秘書長周萬來專題報告，周萬來表示大法官 「過大限縮立法權」。

本報系聯合報報導，上周憲法判決出爐後，立法院長韓國瑜 迄今未有相關聲明。立院人士指出，立院底線是大法官不能踩立法程序紅線，程序屬於國會自治範疇；若大法官宣告程序違憲，韓國瑜將聲明表達立場，但大法官認定程序無違憲，韓國瑜則不特別對釋憲發表聲明。

民進黨 籍立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱昨天邀請周萬來專案報告並備詢，藍營質疑「私設刑堂」。民眾黨團總召黃國昌、國民黨團書記長林思銘昨分別搶下質詢前兩棒，以免周萬來一上台即遭綠營立委羞辱。

針對藐視國會罪被判違憲，黃國昌批評大法官認定公務員說謊課以刑責是違憲，大法官完全掏空了國會權，「一腳踩下去、完全沒回頭路。」他詢問周萬來，贊不贊成憲法法庭的看法？周萬來坦言，撇開秘書長角度，他認為法庭確實過大限縮立法權。黃國昌聽了還說，擔心周萬來說了大實話，會變成攻擊目標，決定不再為難周萬來。

林思銘質詢時指出，大法官風骨蕩然無存，等於實質廢除了總統國情報告。

周萬來還原當初總統國情報告設計表示，總統不向立院負責，但立法院有決定權，不過，這次被宣告違憲後，立法院無權主動要求總統報告，只能等總統主動表達報告意願，由總統府「主動」咨文、立院同意才可能成立，會變成像前總統陳水扁2004年與2006年的情況，就算總統賴清德想要國情報告，但立院未同意，可能都無法到立院來。據台北中國時報報導，綠委仍堅持立院可邀請賴總統，周萬來激動地說，「主動邀請就是違憲」。