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林濁水：改革頂多讓侏儒國會變矮子國會 綠嚇成這樣？

台灣新聞組／台北28日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，賴清德擔任立委任內通過條文都被宣告違憲。(記者╱邱德祥攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，賴清德擔任立委任內通過條文都被宣告違憲。(記者╱邱德祥攝影)

憲法法庭判決國會改革法案多數條文違憲，連日來批評聲不斷。民進黨前立委林濁水27日表示，改革法案頂多讓國會權力從侏儒升級矮子，綠營上下包括大法官竟驚慌失措，心理狀態這麼虛？民眾黨立法院黨團總召黃國昌也奉勸民進黨立委重看判決，「連賴清德總統在立委任內通過的條文，現在都被宣告違憲」。

台灣民意基金會董事長游盈隆日前質疑，民進黨長期主張憲政改造，黨章明文規定追求正名制憲，但15位親綠大法官卻成捍衛中華民國憲法的守護神。林濁水除了附和，並稱，麻煩的是，捍衛的並非自由派張君勵起草的有限政府分權制衡的中華民國憲法，而是國父孫文不通的萬能政府、權力分治互維憲法。

林濁水認為，台灣通過的改革法案，國會權力比起美國國會小到不行，何來變成高度向立法院傾斜的體制？頂多從侏儒國會升級為矮子國會。他質疑，遇到矮子國會，民進黨上下包括大法官居然驚慌失措，心理狀態真的淪落到這麼虛弱的程度？「太不幸了。」

黃國昌則說，民進黨可能要重新看一次憲法法庭判決，因為這一次宣告違憲的範圍，不是只有修正後的條文，修正前的條文，連賴清德自己當立委的時候通過的立法院職權行使法第15條之2第一項，立法院經過委員提議、程序委員會要排定時程，邀請總統來立法院進行國情報告，由民進黨組成的綠色大法官，都宣告違憲。

此外，在憲法法庭判決後，賴清德稱願赴立法院國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇批評，此舉只是得寸進尺，得了便宜還賣乖，總統赴立院國情報告只講自己要講的、不詢答，這與對著鏡頭講話或直播說明有何兩樣？何必要到立法院？國民黨團多數立委都認為沒必要多此一舉，不讓立院淪為賴的政治秀場。

民進黨團幹事長吳思瑤重申，黨團將依據釋憲結果，近日將提出院會排審、朝野協商要求，立院也應啟動相關修法。

前立委林濁水表示，改革法案頂多讓國會權力從侏儒升級矮子，綠營上下包括大法官竟驚慌...
前立委林濁水表示，改革法案頂多讓國會權力從侏儒升級矮子，綠營上下包括大法官竟驚慌失措，心理狀態這麼虛？（本報資料照片）

民進黨 大法官 賴清德

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