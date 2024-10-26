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2000年遭扁政府取消 台灣光復節 朱立倫提倡改為國定假日

台灣新聞組／台北26日電
圖為台灣光復60周年時，北投國小合唱團揮舞中華民國國旗，在開幕儀式中高唱「台灣光復歌」。(中央社)
圖為台灣光復60周年時，北投國小合唱團揮舞中華民國國旗，在開幕儀式中高唱「台灣光復歌」。(中央社)

25日是台灣光復節79周年，國民黨主席朱立倫表示，明年是台灣光復80周年，他主張光復節應該改為國定假日。民眾黨立委林國成表示，光復節較具有政治意涵，可再審慎思考；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，國民黨不如乾脆提案一年放假365天。

朱立倫表示，光復節是台灣歷史上重要的日子，1945年的10月25日，隨著日本戰敗，結束了日本對台灣50年的殖民統治，將台灣以及澎湖移交給中華民國政府，這天政府定為台灣光復節。

朱立倫強調，沒有抗戰8年的勝利，沒有台灣的光復；沒有台灣的光復，沒有79年後今天民主自由繁榮的台灣。今天在台灣朝野或有許多分歧，但是面對日本結束殖民統治與中華民國治理台灣開始的這天，當然應該共同慶祝與紀念。

朱立倫呼籲，明年的10月25日是台灣光復80周年，希望賴清德總統能夠帶領國人一同慶祝這個重要的節日。最近在立法院正在討論國定假日的增加，台灣光復節應該改為國定假日。

林國成表示，他不反對將光復節改為國定假日的想法，只是光復節本身具有政治性意涵，若要用此節日去談論是否放假，要全民都去支持機率比較低。吳思瑤表示，國家紀念日是否增加可以討論，但若增加假日是針對個別群體提出訴求，卻沒有兼顧台灣經濟發展，產業動能勢必受到影響。

台大前校長管中閔在臉書表示，有些人已忘記台灣還有這個節日，更多人可能也不知道光復節為什麼是10月25日。管中閔摘錄2010年《國史館館訊》05期的「中山堂受降檔案分析」一文，「抗戰勝利後，台灣地區受降儀式於1945年10月25日在台北市中山堂舉行。10時整，陳儀宣布：『台灣日軍業於1945年9月9日在南京投降…」。

據了解，1945年中華民國政府收回原由日本殖民的台灣與澎湖群島等地，並在隔年定為國定假日，但2000年扁政府實施周休二日制，連同光復節在內7個假日被取消；5年後，前總統陳水扁更在光復茶會說，把「光復台灣」變「回歸中國」，才是最大的悲哀。

2005年陳水扁出席台灣光復60周年茶會時說，台灣社會對使用「光復」有不同意見，對許多政治受難者或被迫害者，情感上是無法接受的，大家應將心比心，對光復節這個具有特殊政治意味的紀念日，台灣社會有必要重新思考與檢討，賦予在歷史上更客觀與正確的定位，這才是政府訂定任何紀念日應有的態度。

勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，早前曾在台北市中山堂光復紀念碑前舉行紀念台灣光復節...
勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，早前曾在台北市中山堂光復紀念碑前舉行紀念台灣光復節活動，訴求「要放假、要紀念」。（本報資料照片）

日本 中華民國 國民黨

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