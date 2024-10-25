韓國瑜出手 總預算案有進展 卓榮泰下周立院報告

總預算案卡關，立法院長韓國瑜（左）、祕書長周萬來（右）再度召集朝野協商，三黨最後達成共識。(記者林澔一／攝影)

立法院長韓國瑜昨天第三度召集朝野協商，朝野三黨最後達成共識，將於11月1日與5日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長報告總預算 案並備質詢，回答原住民 禁伐補償金、公糧收購及健保點值等爭議，朝野再決定是否付委審查。

對此，行政院發言人李慧芝表示，樂見總預算協商程序持續推進。她說，政院赴立法院報告時，將秉持兩院相互尊重的原則，誠摯向立法院說明總預算及前瞻五期特別預算的編制經過，及在憲法及預算法規定下，大幅增加預算的法律提案，應徵詢行政院並確認資金來源的立場。

國民黨、民眾黨不滿政院未編足原住民禁伐補償金每公頃6萬元台幣，五度阻擋總預算付委審查，韓國瑜昨召集朝野協商。

會中，無黨籍立委高金素梅問民進黨 原住民立委是否支持禁伐補償金下修至每公頃4萬元？民進黨立委陳瑩指，她完全沒聽說要下修，仍然支持自己的提案每公頃6萬元。

歷經兩小時激辯，韓國瑜拿出預先寫好的朝野協商結論稱，行政院對立法院負責是憲法規定，禁伐補償金是經總統公布施行的法律，行政院預算案卻沒有依法編列，行政院若沒有正式回應，牽涉到兩院未來的互動機制與民主運作，茲事體大，因此建議先邀請卓院長率相關部會首長赴立院報告並備詢，親自回覆這些問題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤一度建議，閣揆報告完就應該循例將總預算案付委審查；國民黨團首席副書記長王鴻薇則不同意說，民進黨不要嘴巴想審查，實際上卻在卡預算。最後綠營簽字，讓總預算案跨出一步。