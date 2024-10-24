我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

涉詐128萬助理費遭起訴 新北議員曾煥嘉首度認罪

記者張宏業／台北24日電
新北市議員曾煥嘉涉貪遭訴，法院前天開庭他首度認罪盼爭取減刑。(本報資料照片)
新北市議員曾煥嘉涉貪遭訴，法院前天開庭他首度認罪盼爭取減刑。(本報資料照片)

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費遭法院羈押，同樣捲入詐領助理費被檢方起訴的國民黨議員曾煥嘉，前天赴法院開庭審理時，首度認罪坦承認用人頭詐領助理費，希望能爭取減刑並宣告緩刑，但檢察官論告不應給予減刑，法官諭知全案明年1月22日宣判。

曾煥嘉出身政治世家，他是前北縣議員曾文振兒子，父子檔曾被控隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元(台幣，以下同)。法院一審判曾文振6月徒刑、曾煥嘉判5月徒刑。二審判曾文振4月徒刑，曾煥嘉3月徒刑，緩刑定讞。

據調查，曾煥嘉自2016至2017年間，先後利用蔣姓、徐姓、林姓三名人頭，向新北市議會申報公費助理薪資，待議會出納人員撥款後，再指示三人提領再繳回，藉此將助理費用挪作私用，共詐領助理補助費用128萬1727元(約4萬美元)。

曾煥嘉明知蔣姓、徐姓兩人未實際從事議員助理工作，而是在他經營的水族館上班，卻以不實文書向新北市議會申報包括薪資、年終等補助費用，詐得40萬5227元。

至於林姓助理因車禍受傷無法繼續勝任助理工作，轉入曾煥嘉父親負責的公司處理雜務，但曾煥嘉未變更助理名冊，繼續向議會支領相關助理補助費用共87萬6500元。

曾煥嘉從偵查到審理階段，始終否認涉貪，直到法院前天開庭時，審判長依序提示各被告所提證物及供述，經休庭由檢察官論告後，曾煥嘉及林姓助理改採認罪答辯，首度承認檢察官起訴事實，辯護人並表示，因曾煥嘉有案在緩刑期間，希望延期宣判爭取在第二審緩刑機會，但不為法官所採。

國民黨 民進黨

上一則

黃牛之亂再現 跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

下一則

捲性騷 藍台中副主委請辭獲准 議員選情投變數

延伸閱讀

橙縣縣政委員Andrew Do 收賄55萬美元認罪

橙縣縣政委員Andrew Do 收賄55萬美元認罪
橙縣縣政委員Andrew Do認罪 收受55萬美元賄賂

橙縣縣政委員Andrew Do認罪 收受55萬美元賄賂
逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪

逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪
黃子佼認罪後又改口 檢求刑7到9月 建議法官判坐牢

黃子佼認罪後又改口 檢求刑7到9月 建議法官判坐牢

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝