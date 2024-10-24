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買高價海鮮、業者埋單？ NCC主委翁柏宗涉貪

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗上月遭立委黃國昌爆料涉嫌貪汙，買高價海鮮竟然要求廣電媒體公司埋單，因事涉位於新竹市的「竹塹廣播」，遭到民眾向新竹地檢署檢舉，新竹地檢署今天證實有收到翁柏宗涉貪檢舉，已分案調查中。

新竹地檢署表示，有關案件「本署分案調查中」但對於案情調查進度低調並未說明，甚至強調「不便回應」，僅證實確實有分案調查，要釐清翁柏宗遭指控有在過年期間購買高價海鮮，還要求媒體廣播公司埋單的情況。

據了解，翁柏宗遭爆料在農曆年過年期間，購買了價格為41000元(台幣，下同，約1280美元)的海鮮禮盒，再將單據交由「竹塹廣播公司」埋單。不過翁柏宗否認有該行為，強調41000元的海鮮禮盒單據不是他的。

黃國昌還加碼爆料，翁柏宗不僅利用廣電媒體埋單上萬元的高價海鮮禮盒，甚至在事後有記者追查魚販詢問是否有廣播公司來購買海鮮禮盒，魚販也證實有廣播公司購買，但後來新聞卻因翁柏宗申訴而被抽新聞。對此翁柏宗同樣否認施壓。

因為事涉公務員廉政倫理規範，行政院長卓榮泰當時面對黃國昌的爆料指控回應，官員收送禮物有一定標準，況且用自己名義送出去，這樣情況要避免，會請法務部長回去了解。法務部長鄭銘謙則表示，如果沒有職務上利害關係，以3000元以下為限，會請政風單位了解。

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