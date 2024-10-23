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批高層放水 民眾黨指中油三接送驗造假

記者林銘翰、林海／台北23日電

民眾黨立委張啓楷昨天說，中油第三天然氣接收站（三接）發生弊案，隨時可能發生斷氣危機，包覆管線的保冷材料長期不合格，面積超過8000平方公尺；中油為了趕工，不顧公安，就連廠商的送驗報告都作假，甚至還使用早已禁用的氟氯烴，應該馬上暫停工程，換掉所有問題器材。

台灣中油公司回應，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出不合格，一律要求承攬商拆除重做；對於尚未安裝部分，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「中油為趕工不要命！三接弊案斷氣危機」記者會。張啓楷指出，中油為了趕工不要命，三接發生弊案，隨時可能發生斷氣危機；他的辦公室接獲吹哨者檢舉，三接工程管線包覆的保冷材質，中油站區進行首次抽驗，當時就發現不符規定、係數有問題，直到第四次抽驗都不合格，然而廠商持續提供問題器材，就連送驗報告都作假。

張啓楷說，中油發現材料有問題，面對立委質疑卻隱瞞事實，不合格材料超過8000平方公尺；中油基層非常盡責，但是高層選擇放水，還說要邊用邊換，穿著西裝改西裝，這是多危險的事情？況且台灣早已禁用氟氯烴，蒙特婁議定書也限制使用，施作廠商持續使用，恐怕傷害國際形象。

民眾黨立委林國成則說，卓榮泰希望如期完工，現在只有趕工沒有公安，呼籲經濟部長郭智輝、工程會主委陳金德、勞動部長何佩珊不要再睡了，馬上就成立專案小組調查清楚，絕對不能只有趕工，沒有公安。

針對張啟楷質疑保冷材料抽驗報告疑有造假，中油指出，發現抽驗報告日期有疑慮，即通知承攬商主動清查，是其下包商提供的檢驗報告與取樣批號不同，後續將依契約規定辦理。中油已要求承攬商立即函請主管機關就氟氯烴消費量管理辦法釋疑，以避免違反規定。

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