TVBS民調 賴清德上任5個月 滿意度僅37%

賴清德總統滿意度37%。(本報資料照片)

TVBS公布民調 ，賴清德 總統上任5個月以來的表現，有37%民眾表示滿意。其中16%非常滿意、21%還算滿意，與就職一百日時相較，滿意度減少3個百分點，不滿意的比率增加3個百分點至35%。其中20%不太滿意、15%很不滿意，另有27%民眾未表示意見。

民調指出，賴總統在國慶晚會上發表的「祖國論」，獲57%民眾表示支持。行政院長卓榮泰昨在立院答詢時表示，總統取的是人民最大公約數，難免會有人有不同意見；卓揆也說，中華民國 跟中華人民共和國互不隸屬，「反對的理由倒是很奇怪」。

國民黨立委李彥秀質詢時問及，賴總統日前在國慶晚會上發表的「祖國論」，民調指有57%民眾表示支持，26%民眾不支持。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前訪馬祖時，拋出「二六共識」。卓榮泰說，羅文嘉的意思應該是認為，九二共識是不存在的共識，即使認為有共識的人，也是二、三十年前的問題，現在兩岸、國際有新的局勢跟發展，應該要有新的機會，讓新的領導人就新的兩岸事務關係，雙方來討論。

卓榮泰表示，賴總統一直堅持台灣主權與國家安全，這一點應該沒有人反對，但是他認為中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這個有人反對，「反對的理由倒是很奇怪。」他也請李彥秀多看幾家民調數據再來綜合，光看一家難免有偏失。

李彥秀追問，如何處理祖國論後，深綠獨派對賴總統的反彈？卓榮泰說，賴清德身為中華民國台灣的總統，取的就是國家人民的最大公約數，難免會有人對他當時的講話有不同意見。

他說，如果能取得最大公約數，政府繼續做這樣的論述，去跟其他不同意見的國人做更多說明，希望未來有能力找出兩邊各有意見的人，讓最大公約數愈集愈大，這樣就是台灣國家的團結。