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總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

記者唐筱恬、黃婉婷／台北22日電
立法院長韓國瑜（中）21日召集朝野黨團協商明年度中央政府總預算案，但最後仍未達共識。（記者曾原信／攝影）
立法院長韓國瑜（中）21日召集朝野黨團協商明年度中央政府總預算案，但最後仍未達共識。（記者曾原信／攝影）

立法院長韓國瑜昨天下午召集朝野協商，討論明年度中央政府總預算案。行政院主計總處主計長陳淑姿允諾，原住民禁伐補償金不敷的部分可由基金、總預算等協助辦理；不過，朝野討論兩小時無結論。韓國瑜最後裁示，10月24日下午繼續協商。

針對協商又未達共識，政院人士昨表示，主計總處已在朝野協商說明相關方案，是開啟意見交流的重要階段，主計總處會持續和各黨團溝通說明；政院秉持樂觀態度，期待本周四的協商，朝野能夠為福國利民的政策、為地方建設做最好的考量。

在野黨不滿政院未依照立法院三讀通過的原住民保留地禁伐補償條例修正案，依法編足禁伐補償金每公頃6萬元（台幣，下同，約1872美元），因此聯手五度阻擋明年度總預算案付委，韓國瑜昨天下午為此召集第二次朝野協商。

就在朝野協商前夕，行政院長卓榮泰前天深夜突然拋出「點菜說」，被解讀暗喻在野黨可倒閣。卓榮泰昨表示，「這是暗喻有好的開始，大家要各退一步」。

卓榮泰昨天原未安排受訪，但他在出席活動前指出，在歷次朝野協商中，行政院透過民進黨立院黨團強調一個原則，就是嚴守憲法精神、財政紀律法及預算法規定；他強調，惡例不可開，若此例一開，目前已蠢蠢欲動、破壞國家財政紀律的法案，往後將接踵而來，萬萬不得接受。

立院昨朝野協商時，民進黨團書記長蔡易餘率先主張，在野黨不得以決議要求政院增加健保點值、公糧收購價格等，依預算法、財政紀律法等，立委法律提案不得增加政府支出，若要增加必須指名資金來源。

陳淑姿第一輪發言時指，禁伐補償方案若朝野黨團有一致結論，經費有不敷的部分，「主計處會全力辦理」，可由總預算、基金或是民國115年度（2026年）總預算來支應。此話一出，韓國瑜立刻喊休息約10分鐘，讓朝野私下討論。

不過，朝野協商時休息時傳出，民進黨團要求要將原住民禁伐補償條例，修改為政院同意的每公頃4萬元。民眾黨團總召黃國昌發言指，他聽到此方案相當震驚，原住民禁伐補償金4萬元來自公務預算、2萬元來自基金，卻要求在野黨切結，把法律修回每公頃4萬元，「這真的是卓榮泰心裡想的嗎？」

國民黨團總召傅崐萁要求依法行政，並表示行政院若不同意，可依法提出覆議，而不是又要立法院修法轉回4萬元，根本是天方夜譚；無黨籍原民立委高金素梅也怒批，原住民禁伐補償金6萬元，是當初民進黨原住民委員伍麗華、陳瑩提案，為何當時就沒有違憲？原住民不是乞丐，不是來討價還價的。

韓國瑜再度詢問主計處相關編列細節時，陳淑姿表示，原住民禁伐補償金，經費有不敷的部分，主計處全力協助辦理，而協助辦理方法有很多種，第一為先從總預算支應，115年度預算再來做補充；第二個是基金、第二預備金都可以調度。

但朝野黨團對方案仍無共識，最終韓國瑜裁示24日下午3時繼續協商，並拜託主計長妥為向各黨團說明。

預算 原住民 韓國瑜

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