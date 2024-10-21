總預算案協商前發文「餐廳可趕我走」 卓榮泰暗喻倒閣？

行政院長卓榮泰於總預算案協商前夕突然拋出「點菜說」，更意有所指地稱，餐廳可以決議把他趕出去。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜今天再度協商明年度中央政府總預算 案付委事宜，行政院長卓榮泰昨晚突然拋出「點菜說」，更意有所指地稱，餐廳可以決議把他趕出去，然後一切重新再來。藍白立委回嗆卓榮泰，「該上的菜，本來就要上齊」，「如果不想當行政院長，可以自己請辭，無須要求國民黨 來倒閣」。

明年度總預算案五度卡關。卓榮泰日前重申，不能違憲要求政院編列預算，若不得已須思考是否將依法聲請釋憲。

釋憲說已讓藍白陣營氣得跳腳。他昨晚於臉書發文，以餐廳點餐為喻，提及他與同事決定帶1000元點4道菜，餐廳要求加點第5道菜才上菜，儘管他們堅持第5道菜下次再點，餐廳仍堅持一定要加第5道菜，要求更改點餐內容，雙方二度僵住。

卓榮泰文中稱，若無法取得協議，他們主張請消保官來仲裁，餐廳卻說他們恐嚇，「當然，餐廳也可以決議把我趕出去」、「然後一切重新再來」。

貼文一出，有網友高喊「支持倒閣解散國會一切重來」，也有人酸說「國家行政原則被你偷換概念成私法契約的問題，還覺得很幽默？」

對於卓榮泰文中暗示「餐廳」可以將卓「趕出去」，國民黨立委王鴻薇回嗆：卓榮泰如果不想當行政院長，可以自己請辭，無須要求國民黨來倒閣；卓榮泰想針對總預算案聲請釋憲，可以盡快行動，別扯東扯西，試圖轉移焦點。

王鴻薇表示，卓榮泰在朝野協商前夕發出此文，擺明沒有誠意，算是提前預告今天朝野協商結果將是一場空。她強調，國民黨團不贊同濫編預算，也想為人民省錢，刪除非必要預算，不過，中央現在不願意編列的預算案是法定預算，並非一般性預算；卓榮泰不斷喊沒錢吃「一道菜」，解決方法相當簡單，只要將打包給綠媒、側翼、網軍的菜退掉，把錢留給原住民 、醫護人員即可。