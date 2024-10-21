我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

備戰下屆百里侯 藍綠勤訪新北宮廟較勁

記者劉懿萱、李成蔭／新北21日電
新北副市長劉和然（前排右三）、立委洪孟楷（前排右一）到泰山頂泰山巖參拜。（記者劉懿萱／攝影）
新北副市長劉和然（前排右三）、立委洪孟楷（前排右一）到泰山頂泰山巖參拜。（記者劉懿萱／攝影）

2026百里侯之爭逐漸增溫，新北藍綠呼聲高選將近來頻在宮廟場合尬場，昨是顯應祖師聖誕，副市長劉和然、立委洪孟楷及蘇巧慧都到頂泰山巖、下泰山巖參香，劉、洪前腳剛走，蘇後腳就到，藍綠雙方「王不見王」，受訪時隔空較勁。

藍營劉和然、洪孟楷、台北市副市長李四川，綠營蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌等人，近來常在宮廟慶典同台，經營地方，也增加曝光度。

劉和然近期加大備戰能量，除市政行程，也增加同鄉會、拜訪宮廟行程，強化組織及識別度，偶爾在臉書發文，要增加關注。劉昨赴頂泰山巖參拜，被問及是否將在今年12月25日表態參選，他說「沒有表態不表態」，市政一棒接一棒，重點是把份內事做好。

顯應祖師聖誕是泰山地區頂泰山巖、下泰山巖的大日子，外界點名有意參選2026新北市長的熱門人選，包含藍營劉和然、洪孟楷及綠營的蘇巧慧先後到場參香，劉、洪前腳剛走，蘇後腳就到，時間安排很巧妙，蘇遇到民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠，兩人在旁講悄悄話，互動熱絡。

媒體詢問，民進黨不排除在新北有「泛賴系」人選空降，劉和然說，距選舉還有一段時間，每個人各有節奏、想法，老話一句「只要對新北市這塊土地好，大家一起努力」。

洪孟楷說，國民黨2026年一定推出最強人選，延續市長侯友宜施政，媒體追問，林右昌、蘇巧慧誰較強？洪笑說，他們各有優點，強不強一回事，2026年藍軍一定守住新北。洪不忘向蘇巧慧隔空喊話，盼21日財劃法討論能為爭取新北應有、公平的財務收支。

對於洪的說法，蘇巧慧反擊表示，民進黨中央執政8年，除了統籌分配款，還有各項補助大家可以去查，中央給新北的預算是屬一屬二多。希望藍、白立委別再擋國家總預算，才是新北之福、國家之福。談及2026，蘇意有所指地說「我會努力讓自己成為對新北有貢獻的人。」

侯友宜昨被問到「是否有屬意接班人？」他四兩撥千斤回應，歡迎每個人來為新北服務，對這塊土地有認同感，願意做更多事，都心存感恩。

民進黨 預算 侯友宜

上一則

備戰說引發藍營不滿 俞大㵢澄清：非挑釁更非引戰

下一則

YouBike2.0E 有人竟從台北騎到嘉義 交通局：不鼓勵

延伸閱讀

林右昌稱罷免增國會席次不健康 朱立倫轟罷樑始作俑者

林右昌稱罷免增國會席次不健康 朱立倫轟罷樑始作俑者
徐巧芯：罷樑重創林右昌 蘇巧慧：民進黨沒參與

徐巧芯：罷樑重創林右昌 蘇巧慧：民進黨沒參與
觀察站／立委、市長、罷樑…林右昌3連敗 更上層樓添阻礙

觀察站／立委、市長、罷樑…林右昌3連敗 更上層樓添阻礙
罷樑失敗 民進黨內：林右昌錯失政治保溫籌碼

罷樑失敗 民進黨內：林右昌錯失政治保溫籌碼

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」