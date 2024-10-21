備戰下屆百里侯 藍綠勤訪新北宮廟較勁

新北副市長劉和然（前排右三）、立委洪孟楷（前排右一）到泰山頂泰山巖參拜。（記者劉懿萱／攝影）

2026百里侯之爭逐漸增溫，新北藍綠呼聲高選將近來頻在宮廟場合尬場，昨是顯應祖師聖誕，副市長劉和然、立委洪孟楷及蘇巧慧都到頂泰山巖、下泰山巖參香，劉、洪前腳剛走，蘇後腳就到，藍綠雙方「王不見王」，受訪時隔空較勁。

藍營劉和然、洪孟楷、台北市副市長李四川，綠營蘇巧慧、民進黨 秘書長林右昌等人，近來常在宮廟慶典同台，經營地方，也增加曝光度。

劉和然近期加大備戰能量，除市政行程，也增加同鄉會、拜訪宮廟行程，強化組織及識別度，偶爾在臉書發文，要增加關注。劉昨赴頂泰山巖參拜，被問及是否將在今年12月25日表態參選，他說「沒有表態不表態」，市政一棒接一棒，重點是把份內事做好。

顯應祖師聖誕是泰山地區頂泰山巖、下泰山巖的大日子，外界點名有意參選2026新北市長的熱門人選，包含藍營劉和然、洪孟楷及綠營的蘇巧慧先後到場參香，劉、洪前腳剛走，蘇後腳就到，時間安排很巧妙，蘇遇到民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠，兩人在旁講悄悄話，互動熱絡。

媒體詢問，民進黨不排除在新北有「泛賴系」人選空降，劉和然說，距選舉還有一段時間，每個人各有節奏、想法，老話一句「只要對新北市這塊土地好，大家一起努力」。

洪孟楷說，國民黨2026年一定推出最強人選，延續市長侯友宜 施政，媒體追問，林右昌、蘇巧慧誰較強？洪笑說，他們各有優點，強不強一回事，2026年藍軍一定守住新北。洪不忘向蘇巧慧隔空喊話，盼21日財劃法討論能為爭取新北應有、公平的財務收支。

對於洪的說法，蘇巧慧反擊表示，民進黨中央執政8年，除了統籌分配款，還有各項補助大家可以去查，中央給新北的預算 是屬一屬二多。希望藍、白立委別再擋國家總預算，才是新北之福、國家之福。談及2026，蘇意有所指地說「我會努力讓自己成為對新北有貢獻的人。」

侯友宜昨被問到「是否有屬意接班人？」他四兩撥千斤回應，歡迎每個人來為新北服務，對這塊土地有認同感，願意做更多事，都心存感恩。